В интервью Маричке Падалко Элли рассказала, как бы она сравнила украинских девушек и британских. Об этом пишет 24 Канал.

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Чем украинки отличаются от британок

Маричка Падалко заметила, что даже во время войны многие украинки пытаются хорошо одеваться и носить каблуки. Поэтому она спросила у Элли, не кажется ли ей, что наши женщины "иногда с этим преувеличивают".

Также она поинтересовалась, до сих пор существует стереотип о том, что украинки слишком заботятся о своей внешности.

Мне кажется, немного этот стереотип все еще существует, хотя он конечно не касается всех. Но в целом да, украинки больше заботятся о своем виде и внешности, они тратят на это много времени,

– сказала Элли.

Она также заметила, что в Украине очень развита Beauty-индустрия, при этом она значительно доступнее и дешевле, чем в Англии.

Я говорила с одной украинкой, которая сейчас живет в Англии по программе "Home for Ukraine", и она говорила, что потратила очень много времени, ища все те бьюти-услуги к которым привыкла. И в конце концов нашла специалистку, тоже украинку,

– рассказала британка.

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В то же время в этом же интервью Элли отметила, что "украинские женщины – невероятные" и очень креативные. Ее поражает их сила и то, как они могут с вдохновением сочетать материнство и работу.

К слову, также Элли заметила, что жить нашим людям довольно трудно, поскольку цены в Украине не соответствуют зарплатам многих людей.