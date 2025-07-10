В інтерв'ю Марічці Падалко Еллі розповіла, як би вона порівняла українських дівчат і британських. Про це пише 24 Канал.

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Чим українки відрізняються від британок

Марічка Падалко зауважила, що навіть під час війни багато українок намагаються гарно одягатися та носити підбори. Тому вона запитала в Еллі, чи не здається їй, що наші жінки "іноді з цим перебільшують".

Також вона поцікавилась, чи досі існує стереотип про те, що українки занадто переймаються своєю зовнішністю.

Мені здається, трохи цей стереотип усе ще існує, хоч він звісно не стосується всіх. Але загалом так, українки більше дбають про свій вигляд та зовнішність, вони витрачають на це багато часу,

– сказала Еллі.

Вона також помітила, що в Україні дуже розвинена Beauty-індустрія, при цьому вона значно доступніша і дешевша, ніж в Англії.

Я говорила з однією українкою, яка зараз живе в Англії за програмою "Home for Ukraine", і вона казала, що витратила дуже багато часу, шукаючи всі ті б'юті-послуги до яких звикла. І зрештою знайшла спеціалістку, теж українку,

– розповіла британка.

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Водночас у цьому ж інтерв'ю Еллі зазначила, що "українські жінки – неймовірні" та дуже креативні. Її вражає їхня сила і те, як вони можуть з натхненням поєднувати материнство та роботу.

До слова, також Еллі помітила, що жити нашим людям доволі важко, оскільки ціни в Україні не відповідають зарплатам багатьох людей.