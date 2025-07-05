Элли заметила, что для того, чтобы хорошо жить в Украине, нужно очень стараться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью британки с Маричкой Падалко.

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Британка о ценах в Украине

Иностранка отметила, что для того, чтобы жить в Украине "качественно", нужно много работать, а особенно в небольших городах.

Все говорят: "О, Украина такая дешевая – можно позволить себе все". Конечно, если приехать из Англии на отдых, то да, это дешево. Но если ты живешь здесь постоянно – совсем другое жить здесь,

– сказала она.

Женщина считает, что лучший выход заработать в Украине – запустить собственный бизнес.

Потому что, я заметила Элли, на обычных работах, где люди работают по стандартному графику, обычно небольшие зарплаты. "Жить на эти деньги очень трудно", – подытожила она.

К слову, недавно украинец сравнил цены в Украине и Австралии. Разница шокировала пользователей соцсетей.