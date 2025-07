Як зекономити на проїзді у Лондоні: українка розкрила секрет

Громадський транспорт у Лондоні може бути зовсім недешевим, і тому чимало людей шукають способів трохи заощадити гроші.

Українка, що живе у Лондоні, розповіла, скільки вона витратила грошей на проїзд за місяць та розповіла про лайфхак, який допоможе трохи заощадити, пише 24 Канал з посиланням на тікток study_with_rita_uk.

У Лондоні є три способи оплатити проїзд – і кожен сам обирає, який підходить найкраще саме для них. І кілька з них дають можливість трохи заощадити гроші.

Pay as you go

Цей спосіб простий – ви просто прикладаєте карту до турнікета та проходите, і кожного дня зніматиметься певна сума коштів залежно від кількості поїздок.

Але є щоденний ліміт, про який не дуже багато хто знає. Ви можете їхати десять разів на день, але з вас не зніме більше, ніж 7,70 фунтів, якщо ви їдете з першої до другої зони,

– поділилася секретом блогерка.

Втім, якщо доведеться їхати до іншої зони, тоді гроші стягуватимуться додатково.

Oyster Card

Оплата аналогічна до попереднього способу – ви купуєте спеціальну картку за 5 фунтів, кладете на неї гроші та прикладаєте картку до турнікета.

Тарифи на проїзд з карткою такі самі, як і Pay as you go.

Блогерка розповіла про вартість транспорту у Лондоні: дивіться відео

Travel Card

Проїзний квиток може бути на день, на тиждень чи на місяць. Але тут дуже важливо оцінити, чи буде вам вигідно купувати такий квиток.

За минулий місяць на проїзд я витратила 185 фунтів. Протягом попереднього місяця я їздила з першої зони до третьої, і я їжджу кожного дня, навіть по декілька разів,

– розповіла дівчина.

А ось вартість проїзного квитка з першої до третьої зони – 175 фунтів. Тож ви можете заощадити гроші, але тільки у випадку, якщо ви дійсно багато їздите.

У Лондоні також є спеціальні проїзні квитки і на автобуси – тож якщо вам подобається цей транспорт і вас не захитує, це буде зручним варіантом.

