Без роскоши и больших расходов: украинка раскрыла сумму, чтобы "выживать" в Албании

Украинка, живущая в Албании, поделилась, какая сумма нужна семье, чтобы "выжить" в этой стране. Даже простой стиль жизни без многих развлечений и роскоши может обойтись дороже, чем многие люди подозревают.

Цены на продукты, аренду и услуги в разных странах могут достаточно сильно отличаться. И несмотря на то, что Албания является одной из самых дешевых стран Европы, даже там цены не такие уж и низкие, сообщает soloma.travel.

Интересно Не о роскоши: сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы жить, а не выживать

Сколько денег нужно для жизни в Албании?

Украинка раскрыла расходы, которые имеет семья из трех человек в Албании, и учла только базовые потребности. Аренда жилья в этой стране обойдется где-то в 500 евро вместе с коммунальными услугами. А вот продукты на трех человек обходятся где-то в 700 – 1000 евро.

Хотя если скупаться не в супермаркетах, а на рынках, может выходить немного меньше. Ну и это без учета походов по ресторанам,

– поделилась девушка.

В Албании один поход в ресторан обойдется примерно в 30 евро – а в месяц пара тратит 200 евро. Также 100 – 200 евро уходит на покупку кофе вне дома: в среднем стоимость кофе с собой в Албании – 2 евро.

Украинка рассказала о ценах в Албании: смотрите видео

К базовым потребностям блогерша причисляет и медицину. Украинцы в этой стране обычно посещают частных врачей, и за один визит нужно заплатить ориентировочно 30 евро. В случае девушки в обязательные расходы также входит частная англоязычная школа, которая обходится в 500 евро в месяц.

Ориентировочно в месяц нужно где-то от 3000 евро, чтобы комфортно жить здесь. И, конечно, это без учета путешествий или крупных покупок,

– добавила девушка.

К слову, минимальная зарплата в Албании по состоянию на 1 января 2026 года составляет 50 000 албанских лек – то есть примерно 516 евро, пишет Remote people.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?