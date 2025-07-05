"Жить на эти деньги очень трудно": британка оценила цены в Украине
- Британка Элли, которая живет в Одесской области, считает, что жизнь в Украине дорогая для тех, кто работает и живет здесь постоянно.
- По ее мнению, для хорошей жизни в Украине нужно много работать или открыть собственный бизнес, ведь заработки на обычных работах небольшие.
Британка Элли, которая проживает в Одесской области, отметила, что жизнь в Украине достаточно дорогая. То есть если здесь работать и жить, а не быть просто туристом из другой страны.
Элли заметила, что для того, чтобы хорошо жить в Украине, нужно очень стараться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью британки с Маричкой Падалко.
Смотрите также "Я никогда раньше этого не замечала": что удивило британку в Англии после жизни в Украине
Британка о ценах в Украине
Иностранка отметила, что для того, чтобы жить в Украине "качественно", нужно много работать, а особенно в небольших городах.
Все говорят: "О, Украина такая дешевая – можно позволить себе все". Конечно, если приехать из Англии на отдых, то да, это дешево. Но если ты живешь здесь постоянно – совсем другое жить здесь,
– сказала она.
Женщина считает, что лучший выход заработать в Украине – запустить собственный бизнес.
Потому что, я заметила Элли, на обычных работах, где люди работают по стандартному графику, обычно небольшие зарплаты. "Жить на эти деньги очень трудно", – подытожила она.
К слову, недавно украинец сравнил цены в Украине и Австралии. Разница шокировала пользователей соцсетей.