Самолеты со стоячими местами должны запустить в 2026 году: как они выглядят

Существует большая вероятность, что самолеты со стоячими местами появятся в небе уже в 2026 году. Это позволит авиакомпаниям перевозить больше пассажиров и увеличить прибыль.

Итальянский производитель Aviointeriors, который занимается разработкой этой концепции, уже провел необходимые испытания по безопасности. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что известно о стоячих местах в самолете Skyrider

Вертикальные сиденья Skyrider впервые пытались запустить с 2010 года, но тогда это не удалось. В 2018 году Aviointeriors представили улучшенную версию Skyrider 2.0 – она имеет более жесткие крепления и стойки, которые соединяют каждый ряд с потолком и полом.

Вертикальные мягкие сиденья созданы таким образом, чтобы пассажиры могли опереться, находясь под минимальным наклоном, но при этом находились в вертикальном положении. Такой способ увеличивает вместимость рейса на 20 процентов.



Как будут выглядеть стоячие места в самолете / aviointeriors.it

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири поддерживает "стоячие места" с 2012 года. Ранее он предположил, что тарифы на такой уровень комфортную могут быть очень низкими – от 1 фунта стерлингов.

Однако пока что ни одна авиакомпания не подтвердила, что введет такой вид кресел.

К слову, ранее мы писали о том, как получить больше места для ног в самолете.