Не только медицинская: сколько страховок есть у обычной семьи в Германии

Германия – это страна, где медицинское страхование является обязательным. Однако очень часто немцы не ограничиваются одной страховкой, ведь для них это дополнительная гарантия безопасности.

Об этом в видеоролике на своей странице рассказала пользовательница с ником KARINCHIC, которая показывает реальную жизнь в Германии.

Сколько страховок у немецкой семьи?

Девушка объяснила общие характеристики различных видов страховок. В частности, стоматологическая страховка – примерно 10–40 евро в месяц – может покрывать профессиональную чистку зубов, дорогостоящее лечение или даже часть стоимости имплантов.

Еще одним из важных аспектов дополнительной защиты является правовая страховка. Она стоит около 20–40 евро в месяц. В случае, если для урегулирования определенных вопросов понадобится юридическая помощь, страховка покроет все расходы.

Также девушка рассказала о страховании гражданской ответственности. Оно стоит примерно от 4 до 10 евро в месяц и может покрыть ущерб, если вы или ваши дети случайно повредили чужое имущество.

Последние новости о переезде и жизни в Германии?

В Германии обсуждают возможные изменения правил временной защиты для украинцев. В частности, мужчинам призывного возраста могут предложить проходить индивидуальную процедуру предоставления убежища вместо автоматического получения соответствующего статуса.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт также пояснил, что ждет тех, у кого не будет других законных оснований для пребывания в стране.

В то же время украинцам, планирующим переезд в Германию в 2026 году, рекомендуют учитывать ряд факторов при оформлении временной защиты по параграфу 24. Среди них – имеющиеся документы, пребывание в Украине в начале полномасштабной войны и возможное получение помощи в других странах ЕС.

Место проживания в Германии также стоит определить заранее, ведь это может повлиять на процедуру оформления статуса.