Про таке у відеоролику на своїй сторінці розповіла користувачка з ніком KARINCHIC, яка показує реальне життя в Німеччині.

Скільки страховок має німецька сім'я?

Дівчина пояснила загальні характеристики різних типів страховок. Зокрема, стоматологічна страховка – приблизно 10 – 40 євро на місяць – може покривати професійну чистку зубів, дороге лікування або ж навіть частину вартості імплантів.

Ще одним із важливих аспектів додаткового захисту є правова страховка. Вона коштує близько 20 – 40 євро на місяць. У разі, якщо для врегулювання певних питань знадобиться юридична допомога – страховка покриє всі витрати.

Також дівчина розповіла про страхування цивільної відповідальності. Це коштує приблизно від 4 до 10 євро на місяць, і може покрити збиток, якщо ви або ваші діти випадково пошкодили чуже майно.

Останні новини про переїзд і життя в Німеччині?

У Німеччині обговорюють можливі зміни правил тимчасового захисту для українців. Зокрема, чоловікам призовного віку можуть запропонувати проходити індивідуальну процедуру надання притулку замість автоматичного отримання відповідного статусу.

Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт також пояснив, що чекає на тих, хто не матиме інших законних підстав для перебування в країні.

Водночас українцям, які планують переїзд до Німеччини у 2026 році, радять враховувати низку факторів під час оформлення тимчасового захисту за параграфом 24. Серед них – наявні документи, перебування в Україні на початку повномасштабної війни та можливе отримання допомоги в інших країнах ЄС.

Місце проживання в Німеччині також варто визначити заздалегідь, адже це може вплинути на процедуру оформлення статусу.