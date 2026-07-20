Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт вважає, що надалі вони мають проходити індивідуальну процедуру надання притулку. Про це він заявив в інтерв'ю Welt, передає 24 Канал. Посадовець також пояснив, що має відбуватися з тими, хто не матиме інших законних підстав залишатися у країні.

У Німеччині хочуть змінити правила захисту для українців

Александер Добріндт заявив, що українські чоловіки призовного віку в майбутньому не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист у Європейському Союзі. На його думку, ухилення від військової служби не може бути підставою для надання такого статусу.

Міністр порівняв чинний механізм для українців із правилами, які застосовували до сирійців. Він наголосив, що громадяни Сирії проходили індивідуальну перевірку в межах процедури надання притулку, тоді як українці отримували захист автоматично відповідно до Директиви про масовий наплив.

У майбутньому чоловіки призовного віку з України не повинні підпадати під дію цієї директиви. Можливість подати заяву на надання притулку, звичайно, залишається,

– сказав Добріндт.

За його словами, такі заяви мають розглядати індивідуально в межах процедури надання притулку.

Без інших підстав чоловіки мають залишити країну

Якщо українських чоловіків призовного віку виключать із механізму тимчасового захисту, вони зможуть залишитися в Німеччині лише за наявності інших законних підстав. Якщо таких підстав немає, вони повинні будуть виїхати з країни.

Міністр вважає такий підхід політично доречним, оскільки Німеччина надає Україні значну військову підтримку. Він також наголосив, що ситуацію українців не можна порівнювати із сирійцями, які тікали від громадянської війни.

З політичної точки зору я також вважаю це доречним стосовно країни, яку ми значною мірою підтримуємо у військовому плані, щоб вона могла організувати опір агресивній війні Путіна. Це не можна порівнювати з громадянською війною в Сирії,

– заявив Добріндт.

Він пов'язав свою пропозицію з тим, що Україна продовжує оборонятися від російської агресії за підтримки європейських партнерів.

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців

Країни Європейського Союзу раніше підтримали продовження механізму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Він діє для громадян, які виїхали до ЄС через повномасштабну війну.

Водночас продовження статусу стосується тих українців, які вже перебувають у країнах Євросоюзу. Для військовозобов'язаних чоловіків, які лише прибуватимуть з України, можуть діяти інші правила.