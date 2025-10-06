Эти 7 стран заплатят за переезд в них, но есть неожиданный нюанс
- Страны, такие как Чили, Италия, Швейцария, предлагают финансовую поддержку или дешевые дома для переезда.
- Другие страны, например Новая Зеландия, предоставляют земельные участки и жилье по низким ценам.
Существует немало стран, которые готовы предложить дома за бесценок, и даже заплатить за переезд в них – Впрочем, без "но" также не обошлось.
Независимо от того, хотите ли вы поселиться в отдаленном селе, или на тропическом острове – есть несколько стран, которые могут предложить "райский уголок" по смешной цене и даже приплатить за переезд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно 5 неожиданных преимуществ: украинка рассказала, почему для жизни выбрала Польшу
Какие страны заплатят за переезд к ним?
Чили
Эта страна возглавляет список невероятных предложений и предлагает разнообразные ландшафты – от пустынь до лесов. Чили может стать настоящим раем для любителей природы и искателей приключений. Программа Start–Up Chile помогает получить до 80 тысяч долларов на переезд в страну.
Италия
Несколько муниципалитетов Италии будут платить новым жителям за переезд, пишет Independent. Из-за того, что молодые итальянцы все чаще мигрируют в города и покидают села, немало хороших отдаленных поселков Италии становятся заброшенными, а небольшое население начинает вымирать.
Поэтому многие пожилые итальянцы оказались в ситуации, когда им некому завещать дом, поэтому они оставляют его местным властям. Так, Сицилия продает дома за доллар, чтобы увеличить население. Единственное условие – отремонтировать заброшенный дом в течение трех лет, и внести задаток, что будет возвращен после завершения ремонта.
В Италии можно купить дом за доллар / Фото Pexels
Швейцария
Если вы хотите спокойной сельской жизни среди захватывающих альпийских пейзажей, тогда Альбинен в Швейцарии может стать идеальным вариантом. Там предлагают 25 тысяч долларов людям до 45 лет, что будут проживать в районе по крайней мере десятилетие.
Новая Зеландия
Технически эта страна не предлагает денег, но в одном из регионов страны создали пакеты земельных участков и жилья практически за бесценок, что делает переезд гораздо проще.
Есть еще несколько стран, которые предлагают деньги за переезд:
- Ирландия;
- Дания;
- Маврикий.
Что еще нужно знать о жизни за границей?
- Украинка, живущая в Италии, поделилась, чего ей там не хватает. В частности, не хватает блогерше украинского хлеба и удобства некоторых приложений – например быстрого вызова такси.
- Также у итальянцев совсем другой менталитет – и украинка, что уже несколько лет живет в стране, рассказала, чего итальянцы бы "не простили".
- Зато украинка, живущая в Турции, призвала к осторожности во время поездок в Турцию – в стране есть некоторые обычаи и законы, которые точно не стоит нарушать.