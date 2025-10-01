Украинка, живущая в Италии, поделилась аспектами менталитета местных жителей, что до сих пор ее удивляют, сообщает 24 Канал со ссылкой на poliifrom. Некоторые вещи, которые для украинцев кажутся привычными, итальянцы бы "не простили" – и говорится здесь не только о кофе и макаронах.

Чем отличается культура Италии и Украины?

Первая вещь, которую никогда не стоит говорить итальянцу, по словам украинки, – "ты не прав".

Для нас это норма, а для них это как удар под ребро. Они лучше умрут, чем признают ошибку,

– поделилась девушка.

Говорить неприятную правду в глаза в Италии не принято. Кроме того, очень удивляются итальянцы, когда украинцы рассказывают о том, что имеют несколько работ, да еще и какую-то подработку. В солнечной стране считается, что нужно работать, чтобы жить, а вовсе не наоборот.

А вот украинцы не простят итальянцам неспешности в принятии важных решений.

Ты приходишь договориться о чем-то важном, а они тебе – приди завтра. Или на следующей неделе. Или как удобно,

– пожаловалась блогерша.

Для украинцев это звучит так, как человек отказывается помогать или договариваться, и поэтому откладывает принятие решения. Кроме того, по словам украинки, есть у итальянцев еще одна черта, которая удивляет и раздражает иностранцев – показное радушие.

Блогерша убеждена, что часто за улыбками итальянцев скрывается равнодушие. Ведь в Украине слова "все хорошо" именно это и означают, а вот в Италии так отвечают всегда, и поэтому отличить искренность от притворства не так просто.

