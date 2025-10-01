Українка, що живе в Італії, поділилася аспектами менталітету місцевих мешканців, що досі її дивують, повідомляє 24 Канал з посиланням на poliifrom. Деякі речі, які для українців здаються звичними, італійці б "не пробачили" – і мовиться тут не тільки про каву та макарони.

Чим відрізняється культура Італії та України?

Перша річ, яку ніколи не варто говорити італійцеві, за словами українки, – "ти не маєш рації".

Для нас це норма, а для них це як удар під ребро. Вони краще помруть, ніж визнають помилку,

– поділилася дівчина.

Казати неприємну правду у вічі в Італії не заведено. Окрім того, дуже дивуються італійці, коли українці розповідають про те, що мають кілька робіт, та ще й якийсь підробіток. У сонячній країні вважається, що потрібно працювати, аби жити, а зовсім не навпаки.

А ось українці не пробачать італійцям неспішності в ухваленні важливих рішень.

Ти приходиш домовитися про щось важливе, а вони тобі – прийди завтра. Або наступного тижня. Або як зручно,

– пожалілася блогерка.

Для українців це звучить так, наче людина відмовляється допомагати чи домовлятися, і тому відкладає ухвалення рішення. Окрім того, за словами українки, є в італійців ще одна риса, яка дивує і дратує іноземців – показна привітність.

Блогерка переконана, що часто за посмішками італійців ховається байдужість. Адже в Україні слова "все добре" саме це й означають, а ось в Італії так відповідають завжди, і тому відрізнити щирість від удавання не так просто.

