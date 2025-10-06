Независимо от того, хотите ли вы поселиться в отдаленном селе, или на тропическом острове – есть несколько стран, которые могут предложить "райский уголок" по смешной цене и даже приплатить за переезд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно 5 неожиданных преимуществ: украинка рассказала, почему для жизни выбрала Польшу

Какие страны заплатят за переезд к ним?

Чили

Эта страна возглавляет список невероятных предложений и предлагает разнообразные ландшафты – от пустынь до лесов. Чили может стать настоящим раем для любителей природы и искателей приключений. Программа Start–Up Chile помогает получить до 80 тысяч долларов на переезд в страну.

Италия

Несколько муниципалитетов Италии будут платить новым жителям за переезд, пишет Independent. Из-за того, что молодые итальянцы все чаще мигрируют в города и покидают села, немало хороших отдаленных поселков Италии становятся заброшенными, а небольшое население начинает вымирать.

Поэтому многие пожилые итальянцы оказались в ситуации, когда им некому завещать дом, поэтому они оставляют его местным властям. Так, Сицилия продает дома за доллар, чтобы увеличить население. Единственное условие – отремонтировать заброшенный дом в течение трех лет, и внести задаток, что будет возвращен после завершения ремонта.



В Италии можно купить дом за доллар / Фото Pexels

Швейцария

Если вы хотите спокойной сельской жизни среди захватывающих альпийских пейзажей, тогда Альбинен в Швейцарии может стать идеальным вариантом. Там предлагают 25 тысяч долларов людям до 45 лет, что будут проживать в районе по крайней мере десятилетие.

Новая Зеландия

Технически эта страна не предлагает денег, но в одном из регионов страны создали пакеты земельных участков и жилья практически за бесценок, что делает переезд гораздо проще.

Есть еще несколько стран, которые предлагают деньги за переезд:

Ирландия;

Дания;

Маврикий.

Что еще нужно знать о жизни за границей?