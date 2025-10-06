Незалежно від того, чи ви хочете оселитися у віддаленому селі, чи на тропічному острові – є кілька країн, які можуть запропонувати "райський куточок" за смішною ціною і навіть приплатити за переїзд, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які країни заплатять за переїзд до них?

Чилі

Ця країна очолює список неймовірних пропозицій і пропонує різноманітні ландшафти – від пустель до лісів. Чилі може стати справжнім раєм для любителів природи та шукачів пригод. Програма Start–Up Chile допомагає отримати до 80 тисяч доларів на переїзд до країни.

Італія

Кілька муніципалітетів Італії платитимуть новим мешканцям за переїзд, пише Independent. Через те, що молоді італійці все частіше мігрують до міст та покидають села, чимало гарних віддалених селищ Італії стають покинутими, а невелике населення починає вимирати.

Через це чимало літніх італійців опинилися у ситуації, коли їм немає кому заповісти будинок, тож вони залишають його місцевій владі. Так, Сицилія продає будинки за долар, аби збільшити населення. Єдина умова – відремонтувати занедбаний дім протягом трьох років, і внести завдаток, що буде повернутий після завершення ремонту.



В Італії можна купити будинок за долар / Фото Pexels

Швейцарія

Якщо ви прагнете спокійного сільського життя серед захопливих альпійських краєвидів, тоді Альбінен у Швейцарії може стати ідеальним варіантом. Там пропонують 25 тисяч доларів людям до 45 років, що проживатимуть у районі принаймні десятиліття.

Нова Зеландія

Технічно ця країна не пропонує грошей, але у одному з регіонів країни створили пакети земельних ділянок та житла практично за безцінь, що робить переїзд набагато простішим.

Є ще кілька країн, які пропонують гроші за переїзд:

Ірландія;

Данія;

Маврикій.

