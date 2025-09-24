Популярный европейский город запрещает жениться иностранцам из-за "сумасшедшего" спроса
- В Копенгагене вводят ограничения на свадьбы для иностранцев из-за роста спроса на "свадьбы на месте".
- С октября 40% свадебных церемоний будут зарезервированы для местных жителей, чтобы обеспечить доступность для граждан Дании.
В одной популярной европейской столице вводят жесткие ограничения для бракосочетания иностранцев –и все потому, что из-за бешеного спроса граждане страны не могут жениться в своем родном городе.
Чиновники Копенгагена начинают борьбу с новым направлением туризма – "свадьбы на месте", сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему в Дании ограничивают свадебный туризм?
В столице Дании Копенгагене за последние несколько месяцев резко возросло количество туристов нового направления – "свадьбы на месте". В прошлом году мэрия города провели около 8 000 свадебных церемоний – и более половины из них была для пар, не проживающих в Дании.
Местные начали жаловаться – ведь многие из них из-за этого не могли жениться в родном городе. Поэтому местные власти ввели новые ограничения: с октября 40% свадеб в Копенгагене будут зарезервированы для местных жителей.
Частично репутация города как "Лас-Вегаса Европы" обусловлена тем, что страна имеет очень либеральные законы о браке: для гражданской церемонии нужно иметь только действительный паспорт или визу. Для многих однополых пар или пар смешанной национальности Копенгаген является привлекательным и беспроблемным способом жениться в исторической и изысканной обстановке, пишет GMID.
Для того, чтобы иностранцы могли жениться в Дании, нужно всего два дня – один на то, чтобы подать документы, а другой – для проведения свадебной церемонии.
Впрочем, жители столицы этим не очень довольны, поделилась директор Marry Abroad Simply Лианн Хиндл.
Я понимаю, если ты датчанин, как это может быть действительно неприятно. Вы платите налоги, живете там и просто не можете жениться,
– сказала она.
