В одній популярній європейській столиці вводять жорсткі обмеження для одруження іноземців – і все тому, що через шалений попит громадяни країни не можуть одружитися у своєму рідному місті.

Посадовці Копенгагена починають боротьбу з новим напрямком туризму – "весілля на місці", повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому у Данії обмежують весільний туризм?

У столиці Данії Копенгагені за останні кілька місяців різко зросла кількість туристів нового напрямку – "весілля на місці". Попереднього року мерія міста провели близько 8 000 весільних церемоній – і понад половина з них була для пар, що не проживали у Данії.

Місцеві почали скаржитися – адже чимало з них через це не могли одружитися у рідному місті. Через це місцева влада запровадила нові обмеження: від жовтня 40% весіль у Копенгагені будуть зарезервовані для місцевих мешканців.

Частково репутація міста як "Лас-Вегаса Європи" зумовлена тим, що країна має дуже ліберальні закони щодо шлюбу: для цивільної церемонії потрібно мати тільки дійсний паспорт чи візу. Для багатьох одностатевих пар чи пар змішаної національності Копенгаген є привабливим та безпроблемним способом одружитися в історичній та вишуканій обстановці, пише GMID.

Для того, аби іноземці могли одружитися у Данії, потрібно всього два дні – один на те, аби подати документи, а інший – для проведення весільної церемонії.

Втім, мешканці столиці цим не дуже задоволені, поділилася директорка Marry Abroad Simply Ліанн Хіндл.

Я розумію, якщо ти данець, як це може бути справді неприємно. Ви платите податки, живете там і просто не можете одружитися,

– сказала вона.

