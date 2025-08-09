В топовых туристических городах такси всегда максимально дорогое. Поэтому неудивительно, что первую тройку с самыми дорогими тарифами возглавили именно европейские города.

Страховая компания ChoiceQuote определила города мира с самыми высокими и самыми низкими ценами на такси. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Впервые за 13 лет возобновили рейсы в "самый опасный город мира"

В каких городах самое дорогое такси?

Тройка лидеров с самыми дорогими тарифами:

Париж – средняя стоимость поездки расстоянием в 8 километров там составляет 29,12 фунта стерлинга (примерно 1613 гривен), учитывая 7,5% чаевых; Лондон – такая же поездка там обойдется в 27,96 фунта стерлингов (около 1548 гривен), включая 10% чаевых; Милан – там стоимость 8-километровой поездки с 7,5% чаевых стоит 24,57 фунта стерлингов (около 1360 гривен).

Это не удивительно, ведь ранее мы писали о странах ЕС с самыми низкими ценами. И ни одно из вышеперечисленных государств туда не входит.

Между тем на четвертом месте оказался японский город Осака, а на пятом – Амстердам. В обоих городах такая поездка будет стоить около 24 фунтов стерлингов.

В каких городах самое дешевое такси?

На третьем месте в этом рейтинге оказался крупнейший город острова Бали – Денпасар. Там чаевые не обязательны, и 8-километровая поездка обойдется всего примерно в 2,41 фунта стерлингов (около 133 гривен).

На втором месте – столица Египта, Каир. Там такая поездка будет стоить 2,31 фунта стерлингов (около 128 гривен), и это уже учитывая желаемые чаевые для водителя в размере 10%.

Ну а самое дешевое такси в мире – в индийском городе Дели. Там 8 километров поездки с чаевыми в размере 12,5% стоит примерно 2,06 фунта стерлингов, это около 114 гривен.