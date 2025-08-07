1 августа 2025 года Turkish Airlines возобновила рейсы между аэропортом Стамбула и Алеппо. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Такого огня здесь не видели с 40-х и он распространяется: юг Франции продолжает гореть

Почему Турция возобновила полеты в Сирию?

Из-за гражданской войны Turkish Airlines прекратила все рейсы в Сирию еще в 2012 году.

Алеппо долгое время считали опасным городом для посещения. Но с момента падения режима Башара Асада в прошлом году политическая ситуация в стране изменилась.

Справка. Теперь Turkish Airlines предлагает ежедневный рейс из Стамбула в Алеппо. Стоимость билетов туда и обратно составляет по скидке 299 долларов (226 фунтов стерлингов) туда и обратно.

Также в этом году относились рейсы из Турции и ОАЭ в международный аэропорт Дамаска. Между тем Qatar Airways тоже планирует начать рейсы в Алеппо из Дохи в следующем месяце.

В то же время не все так радостно. Выглядит, что Сирия движется в направлении шариата, поскольку недавно временное правительство ввело сстрогие правила для женщин.