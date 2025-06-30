Согласно данным Евростата, цены в этой стране значительно ниже средних по ЕС в большинстве потребительских категорий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spot.

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Где самые низкие цены в ЕС на еду и отдых

В категории "Еда и безалкогольные напитки" первое место заняла Румыния. Уровень стоимости этих продуктов составляет там лишь 76% от среднего показателя по Европейскому Союзу. Далее следуют Словакия (83%) и Польша (87%).

Кроме того, Румыния также заняла первое место в разделе "Отдых и культура" с индексом цен 67%, на втором месте после нее – Болгария (68%).

К слову, последняя статистика Евростата показала, что Румыния также является одной из стран с самыми низкими доходами. Индекс физического объема ВВП на душу населения, скорректированный по паритету покупательной способности, в 2024 году составил лишь 78% от среднего показателя по ЕС.

Однако она не самая бедная – перед ней идут:

Венгрия,

Хорватия,

и Болгария, где ВВП на душу населения самый низкий в Европе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мае этого года очень выросли цены на продукты в Чехии.