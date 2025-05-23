Больше всего выросли цены на масло, сыр и яблоки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на České noviny.

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Цены на самые популярные продукты в Чехии

Чешское статистическое правительство опубликовало новые цены на популярные продукты.

Больше всего выросла цена на куриные яйца – сейчас десяток стоит более 68 крон, что на 53% больше, чем в мае 2024 года.

На втором месте – масло. За год оно подорожало на 22% – с 208 до 255 крон за килограмм.

Яблоки также стали очень дорогими – теперь они стоят 44 кроны за килограмм, что почти на 17% дороже, чем год назад.

Что еще подорожало

По сравнению с апрелем этого года, чехи должны отдавать больше средств за:

Сыр Эдам – теперь он стоит почти 207 крон за килограмм. Цена выросла на 7% за месяц и 15,5% за год.

Молоко – 27 крон за литр. Это почти на 2% больше, чем в апреле, и на 13% больше, чем в мае 2024 года.

Йогурт стоит 12 крон за 150 граммов. За месяц подорожало на 1,5%, а в годовом сравнении – почти на 15%.

Пшеничное печенье теперь стоит 69 крон за килограмм. Подорожало на 0,87% с апреля и более чем на 3% за год.

Эксперты говорят, что подорожание стоимости продуктов связано с увеличением стоимости сельскохозяйственного производства.

В то же время на некоторые продукты цена все же упала. В частности подешевели: светлое пшеничное пиво, сахар, картофель, пшеничная мука и свиное жаркое.

К слову, ранее мы писали о том, сколько нужно зарабатывать в Чехии, чтобы хватало на проживание.