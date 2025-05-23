Найбільше виросли ціни на масло, сир та яблука. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на České noviny.

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Ціни на найпопулярніші продукти в Чехії

Чеський статистичний уряд опублікував нові ціни на популярні продукти.

Найбільше зросла ціна на курячі яйця – нині десяток коштує понад 68 крон, що на 53% більше, ніж у травні 2024 року.

На другому місці – масло. За рік воно подорожчало на 22% – з 208 до 255 крон за кілограм.

Яблука також стали дуже дорогими – тепер вони вартують 44 крони за кілограм, що на майже 17% дорожче, ніж рік тому.

Що ще подорожчало

У порівнянні з квітнем цього року, чехи повинні віддавати більше коштів за:

Сир Едам – тепер він коштує майже 207 крон за кілограм. Ціна зросла на 7% за місяць і 15,5% за рік.

Молоко – 27 крон за літр. Це на майже 2% більше, ніж у квітні, і на 13% більше, ніж у травні 2024 року.

Йогурт коштує 12 крон за 150 грамів. За місяць здорожчало на 1,5%, а в річному порівнянні – майже на 15%.

Пшеничне печиво тепер коштує 69 крон за кілограм. Подорожчало на 0,87 % з квітня і на понад 3% за рік.

Експерти кажуть, що здорожчання вартості продуктів пов'язане зі збільшенням вартості сільськогосподарського виробництва.

Водночас на деякі продукти ціна все ж впала. Зокрема подешевшали: світле пшеничне пиво, цукор, картопля, пшеничне борошно та свиняча печеня.

До слова, раніше ми писали про те, скільки потрібно заробляти в Чехії, щоб вистачало на проживання.