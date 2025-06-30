Згідно з даними Євростату, ціни у цій країні значно нижчі за середні по ЄС у більшості споживчих категорій. Про це пише 24 Канал із посиланням на Spot.

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Де найнижчі ціни в ЄС на їжу та відпочинок

У категорії "Їжа та безалкогольні напої" перше місце посіла Румунія. Рівень вартості цих продуктів становить там лише 76% від середнього показника по Європейському Союзу. Далі йдуть Словаччина (83%) та Польща (87%).

Крім того, Румунія також посіла перше місце у розділі "Відпочинок та культура" з індексом цін 67%, на другому місці після неї – Болгарія (68%).

До слова, остання статистика Євростату показала, що Румунія також є однією з країн з найнижчими доходами. Індекс фізичного обсягу ВВП на душу населення, скоригований за паритетом купівельної спроможності, у 2024 році становив лише 78% від середнього показника по ЄС.

Проте вона не найбідніша – перед нею йдуть:

Угорщина,

Хорватія,

та Болгарія, де ВВП на душу населення найнижчий в Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у травні цього року дуже виросли ціни на продукти у Чехії.