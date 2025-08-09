У топових туристичних містах таксі завжди максимально дороге. Тому не дивно, що першу трійку з найдорожчими тарифами очолили саме європейські міста.

Страхова компанія ChoiceQuote визначила міста світу з найвищими і найнижчими цінами на таксі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

У яких містах найдорожче таксі?

Трійка лідерів з найдорожчими тарифами:

Париж – середня вартість поїздки відстанню у 8 кілометрів там становить 29,12 фунта стерлінга (приблизно 1613 гривень), враховуючи 7,5% чайових; Лондон – така ж поїздка там обійдеться у 27,96 фунта стерлінгів (близько 1548 гривень), включно з 10% чайових; Мілан – там вартість 8-кілометрової поїздки з 7,5% чайових коштує 24,57 фунта стерлінгів (близько 1360 гривень).

Це не дивно, адже раніше ми писали про країни ЄС з найнижчими цінами. І жодна вищеперерахованих держав туди не входить.

Тим часом на четвертому місці опинилося японське місто Осака, а на п'ятому – Амстердам. В обох містах така поїздка коштуватиме близько 24 фунтів стерлінгів.

У яких містах найдешевше таксі?

На третьому місці в цьому рейтингу опинилося найбільше місто острова Балі – Денпасар. Там чайові не обов'язкові, і 8-кілометрова поїздка обійдеться всього приблизно у 2,41 фунта стерлінгів (близько 133 гривень).

На другому місці – столиця Єгипту, Каїр. Там така поїздка коштуватиме 2,31 фунта стерлінгів (близько 128 гривень), і це вже враховуючи бажані чайові для водія у розмірі 10%.

Ну а найдешевше таксі у світі – в індійському місті Делі. Там 8 кілометрів поїздки з чайовими у розмірі 12,5% коштує приблизно 2,06 фунта стерлінгів, це близько 114 гривень.