Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя

Бельгии пришлось временно ограничить доступ к своему воздушному пространству. Все из-за технического сбоя в системе авиадиспетчерской службы страны.

Под вечер 30 января в Бельгии запретили взлет и приземление всех самолетов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на De Standaard.

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Что случилось

В авиадиспетчерской службе Skeyes сообщили, что технические проблемы возникли около 15:00 по местному времени.

Представитель компании Курт Вервиллиген уточнил, что проблемы возникли именно в системе управления воздушным движением, которая используется для управления воздушным пространством Бельгии. По его словам, она не функционировала "должным образом".

Все самолеты, которые летели в то время в воздушном пространстве Бельгии на высоте около 7 500 метров, перенаправили в соседние страны.

Это было сделано безопасным способом с использованием системы резервного копирования,

– сказал представитель компании.

О 16:00 Skeyes сообщила, что проблему удалось решить и компьютерная система перезапущена. Однако причину сбоя пока не выяснили.