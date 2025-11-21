Лучше all-inclusive в Турции: за что можно попасть в тюрьму в Норвегии и какие там условия

В Норвегии, как и во многих странах, за серьезные или повторные нарушения правил дорожного движения – например, ДТП с травмами – можно получить не только штраф, но и тюремное заключение. Однако многие выбирают отбыть наказание в тюрьме вместо уплаты штрафа. И вот почему.

Как рассказала девушка в соцсетях, ее сестра попала в небольшое ДТП. К счастью, все обошлось без жертв.

А вот штраф 900 евро надо оплатить. Или же провести 9 дней в норвежской тюрьме. Как вы думаете, что выбрала моя сестра?,

– написала автор сообщения.

Вот, как ее сообщение прокомментировали пользователи Threads:

"Зная комфорт тюрем в Норвегии, я ее очень понимаю".

"Мы все прекрасно понимаем, что это было не случайное ДТП, и никто не осуждает вашу сестру".

"Да я бы и без ДТП выбрал бы норвежскую тюрьму".

"Тоже хочу в Норвежскую тюрьму, немного отдохнуть от шума мира".

Как выглядит норвежская тюрьма: смотрите видео

За какие преступления можно попасть в норвежскую тюрьму?

Как пишет Prison Insider, кроме ДТП, существует много нарушений, которые могут привести к тюремному сроку:

Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Согласно норвежскому законодательству, это может привести к лишению свободы.

Согласно норвежскому законодательству, это может привести к лишению свободы. Серьезные уголовные преступления. Максимальный срок заключения за уголовные преступления – 21 год (по гражданскому кодексу).

Максимальный срок заключения за уголовные преступления – 21 год (по гражданскому кодексу). "Предварительное заключение". Для лиц, которых считают опасными, может применяться бессрочное предварительное заключение с регулярным пересмотром приказа.

Как выглядят условия в норвежских тюрьмах?