Точно не для всех: какие топ-5 городов оказались худшими для иммиграции

Переезд в другую страну часто кажется привлекательной возможностью, однако не все города одинаково комфортны. По результатам международных исследований и опросов, отдельные мегаполисы сталкиваются с проблемами, которые существенно затрудняют адаптацию новых жителей.

О топ-5 мест, в которые лучше не переезжать, расскажет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

В какие страны лучше не переезжать и почему?

Милан, Италия

Милан является одним из самых низко оцененных европейских городов в 2024 году. Все потому, что там наблюдается высокая проблема с жильем. Найти доступное и удобное жилье в Милане сложно. Те, кто все же переехал в Милан жалуются на:

бюрократию,

низкие карьерные перспективы,

трудности с открытием банковских счетов, оформлением документов/виз,

другие административные барьеры.



Рим, Италия

Рим тоже оказался в списке городов, в которые не следует переезжать. И вот почему:

многие экспаты (люди, которые переехали в другой город или страну) жалуются на недостаток рабочих возможностей,

низкую удовлетворенность условиями труда,

сложную карьеру.

Также, если вы плохо знаете итальянский, то можете столкнуться с проблемами с инфраструктурой, общественным транспортом и административными процессами.

Гамбург, Германия

Как пишет Internations.org, Гамбург также оказался в глобальном рейтинге Expat City Ranking 2024. Те, кто переехали туда, жалуются на отсутствие гостеприимства и восприятия среди местных. Также существуют серьезные языковые и культурные барьеры.



Афины, Греция

Афины, несмотря на свою красоту и историческое значение, также могут быть "не очень пригодными" для переезда. Все из-за очень низких карьерных возможностей. Значительная часть экспатов чувствует, что их доход не покрывает даже повседневные расходы. Арендная плата и цены на продукты там стремительно идут вверх.

Кроме того, не все афиняне очень хорошо владеют английским, особенно в государственных учреждениях, и это может создавать сложности с коммуникацией для экспатов.

Дублин, Ирландия

Дублин – один из самых привлекательных европейских городов, особенно для международных специалистов: здесь сильный рынок труда и много глобальных компаний. Но среди экспатов все чаще звучат предостережения: переезд в ирландскую столицу – не всегда радужное решение. Потому что:

86% иностранцев назвали жилье в Дублине слишком дорогим и сказали, что найти варианты очень сложно,

Дублин – пятая самая дорогая европейская столица по базовым месячным расходам (продукты, транспорт, жилье),

ненадежный общественный транспорт, который часто задерживается.



