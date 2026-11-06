В Польше хотят увеличить количество торговых воскресений: что может измениться

Уже 6 ноября Сейм приступит к работе над новым законопроектом. Он призван либерализовать правила воскресной торговли – и одно из предложений заключается в увеличении числа торговых воскресений до двух в месяц.

Смягчение правил воскресной торговли – это одно из невыполненных обещаний так называемой коалиции "15 октября". Все партии действующего правительства обещали увеличить количество торговых воскресений, однако за три года этого добиться не удалось, пишет InPoland.

Как изменятся торговые воскресенья в Польше?

Еще в июне 2024 года в Сейм был внесен проект поправки к закону о торговле по воскресеньям. Его подготовил депутат Рышард Петру – и еще в конце октября политик говорил, что предложение блокирует Комитет Сейма по вопросам социальной политики и семьи. Впрочем, законопроект все же рассмотрят.

Он предусматривает введение двух торговых воскресений в месяц. И согласно предложению, работники, которые будут работать в воскресенье, будут получать двойную зарплату.

От этого выиграют клиенты, работники и польская торговля, – заявил Петру.

Он надеется, что в ходе работы парламентского комитета удастся достичь компромисса: недавно Петру также предлагал отменить запрет на торговлю в воскресенье в туристических местах.

Недавние исследования показывают, что более 60% поляков хотят увеличить количество торговых воскресений. А полную отмену запрета на торговлю поддерживают 27,5% граждан. Между тем 14,3% респондентов считают, что торговлю по воскресеньям нужно запретить полностью.