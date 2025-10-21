20 октября внезапная буря пронеслась по Парижу и повалила три строительных крана. Но больше всего пострадал город Эмрон, что неподалеку от столицы Франции.

Внезапный смерч в Париже привел к падению трех строительных кранов и смерти одного человека. Еще четверо получили тяжелые травмы, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно о торнадо в Париже?

Сильный торнадо пронесся в понедельник к северу от Парижа, и мощный ветер повалил три строительных крана, из-за чего один из работников, 23-летний строитель, погиб. Еще 10 человек получили ранения, а 4 из них находятся в критическом состоянии.

Но больше всего повреждений получил город в 20 километрах от Парижа, Эмрон. Там смерч повредил 10 районов. Власти уже заявили, что торнадо не только повалил краны, но и срывал крыши зданий.

Я внимательно слежу за ситуацией и выражаю свою поддержку чиновникам, спасателям на месте и пострадавшим жителям. Выражаю соболезнования семье и близким погибшего,

– сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Один из кранов упал на клинику, впрочем, не нанес серьезных повреждений зданию. А вот другой упал на жилой дом. На месте, где бушевал торнадо, работали десятки пожарных, полицейских и медиков.

Торнадо пронесся по Парижу: смотрите видео

Во Франции ежегодно случаются десятки торнадо, пишет The New York Times. Впрочем, обычно они кратковременные и имеют низкую интенсивность и возникают на северо-западе страны, или на средиземноморском побережье, далеко от густонаселенных районов, например Париж.

