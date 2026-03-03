Радоваться или убегать: Германия готовит новые правила трудоустройства украинцев
- В Германии разработана инициатива, которая позволяет искателям убежища работать уже через три месяца пребывания, даже если их заявление еще не рассмотрено.
- Инициатива не касается украинцев, которые находятся в Германии по временной защите, но может повлиять на рынок труда в сферах, где они уже работают.
В Германии могут существенно изменить правила трудоустройства для соискателей убежища. В федеральном правительстве разработали инициативу, которая позволит им выходить на работу уже через три месяца пребывания в стране даже если заявление о предоставлении убежища еще находится на рассмотрении.
Об этом в интервью Bild заявил представитель Христианско-социального союза и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
Каких изменений следует ожидать?
По словам политика, его министерство уже разработало так называемый план немедленного трудоустройства.
Те, кто приезжает сюда, должны иметь возможность работать – и как можно быстрее. Лучшая интеграция – это интеграция через работу. Цель – участие в обществе через деятельность,
– подчеркнул Добриндт.
Интересно! Как передает DW, по данным Института исследований рынка труда, около 50% украинцев, прибывших в первые шесть месяцев после вторжения, смогли найти работу – на несколько лет раньше, чем это удалось мигрантам 2015 года.
Что именно предлагают?
Согласно инициативе, искателям убежища разрешат официально работать после трех месяцев легального пребывания в Германии. В то же время трудоустройство не планируют делать обязательным. Решение о предоставлении или отказе в убежище будет приниматься независимо от того, работает ли человек.
Впрочем, нововведения не будут касаться лиц:
- которым уже отказали в предоставлении убежища,
- а также тех, кто не сотрудничает с органами власти, скрывает личность или подает ложные данные.
В Федеральное агентство по труду Германии объясняют, что и сейчас разрешение на работу может предоставляться лицам со статусом "Duldung" (временная отсрочка депортации) и искателям убежища, если они легально находятся в стране не менее трех месяцев.
Однако пока человек обязан проживать в центре первичного приема, работать ему не разрешается. Из-за этого фактический период ожидания иногда затягивается до шести месяцев.
Повлияет ли это на украинцев?
Важно отметить, что инициатива касается именно искателей убежища, а не граждан Украины, которые находятся в Германии по параграфом 24 Закона о пребывании иностранцев (временная защита). Украинцы имеют другой юридический статус – временно перемещенных лиц, что предусматривает отдельные правила доступа к рынку труда.
Однако эксперты не исключают, что упрощение трудоустройства для других категорий мигрантов может повлиять на ситуацию на рынке труда. Речь идет прежде всего о сферах, где уже активно работают украинцы:
- логистика,
- уход,
- производство,
- сфера услуг.
Увеличение конкуренции может как расширить возможности для бизнеса, так и усложнить поиск работы для отдельных групп работников.