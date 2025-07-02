В воздухе стоит трупный запах: в Берлине раскрылся самый смердящий цветок в мире

Посетители Берлинского ботанического сада могут стать свидетелями редкого природного явления. Там зацвел цветок аморфофалюс, который раскрывается лишь раз в несколько лет.

И хоть аморфофалюс является самым большим цветком в мире, больше всего он "прославился" из-за сильного трупного запаха. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Tagesspiegel.

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Вонючий цветок будет цвести недолго

Аморфофалюс, который более известен как "трупный цветок", раскрылся в Ботаническом саду Берлина в воскресенье, 30 июня.

Бутон был закрытым несколько лет, ведь это растение цветет очень редко. Обычно цветение длится около трех дней, после чего соцветие начинает увядать и разрушаться.

Этот процесс называют "одним из самых зрелищных в растительном мире".

Руководитель телиц посоветовал посетителям брать с собой зажимы для носа, потому что от цветка очень сильно воняет гнилью, и этот запах распространяется на большие расстояния.

Таким образом аморфофалюс привлекает насекомых, которые ищут мертвую тушу животного. Но когда они прилетают, то начинают опылять цветок.