Вскоре туристы, отправляющиеся в одну красивую и недешевую страну Европы, будут вынуждены заплатить еще и неожиданный налог.

Швейцарские законодатели планируют ввести новый налог, направленный на туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Италия вводит новые штрафы для туристов: какие банальные действия обойдутся в 7000 евро и тюрьмой

За что будут платить туристы в Швейцарии?

Платить новый налог придется туристам, проезжающих страну на машине на пути в другую страну. В Швейцарии считают, что именно транзитные туристы – виновники частых пробок на дорогах. Предложение о введении "туристического транзитного налога" одобрили еще в конце сентября.

И если люди въезжают в Швейцарию и проезжают страну без всякой существенной остановки, они должны будут оплатить сбор. Уже вскоре таким туристам нужно будет заплатить не только 43 евро за проезд по автомагистралям. Впрочем, размер сбора будет меняться в зависимости от времени суток, дня недели и плотности движения – и выше сборы будут в пиковые праздничные дни.

Плата будет взиматься автоматически благодаря сканированию номерных знаков на границе – уже более 170 пограничных переходов в стране оборудованы системой автоматического распознавания номерных знаков.

Впрочем, все еще не определено, что именно будет квалифицироваться как "значительное пребывание" в стране. Ожидается, что наиболее повредит налог людям в Австрии – примерно 20 тысяч человек из этой страны ежедневно ездили на работу в Швейцарию в 2021 году.

Кроме того, для многих граждан Австрии Швейцария также является ключевым переходом во время поездок в Италию или Францию, пишет The Local Austria. В то же время введение нового сбора может означать, что многие водители будут обходить Швейцарию, и вместо этого будут путешествовать по Австрии – эксперты предупреждают, что это может ухудшить пробки на и без того оживленных альпийских дорогах страны.

Что еще нужно знать туристам за рубежом?