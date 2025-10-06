Незабаром туристи, що вирушають до однієї красивої та недешевої країни Європи, будуть змушені заплатити ще й несподіваний податок.

Швейцарські законодавці планують запровадити новий податок, спрямований на туристів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Італія запроваджує нові штрафи для туристів: які банальні дії обійдуться у 7000 євро і в'язницею

За що платитимуть туристи у Швейцарії?

Платити новий податок доведеться туристам, що проїжджають країну на машині на шляху до іншої країни. У Швейцарії вважають, що саме транзитні туристи – винуватці частих заторів на дорогах. Пропозицію щодо запровадження "туристичного транзитного податку" схвалили ще наприкінці вересня.

І якщо люди в'їжджають до Швейцарії та проїжджають країну без жодної суттєвої зупинки, вони матимуть сплатити збір. Вже незабаром таким туристам потрібно буде заплатити не тільки 43 євро за проїзд автомагістралями. Втім, розмір збору змінюватиметься залежно від часу доби, дня тижня та щільності руху – і вищі збори будуть у пікові святкові дні.

Плата стягуватиметься автоматично завдяки скануванню номерних знаків на кордоні – вже понад 170 прикордонних переходів у країні обладнані системою автоматичного розпізнавання номерних знаків.

Втім, все ще не визначено, що саме кваліфікуватиметься як "значне перебування" у країні. Очікується, що найбільш зашкодить податок людям у Австрії – приблизно 20 тисяч людей з цієї країни щодня їздили на роботу до Швейцарії 2021 року.

Окрім того, для багатьох громадян Австрії Швейцарія є також ключовим переходом під час поїздок до Італії чи Франції, пише The Local Austria. Водночас запровадження нового збору може означати, що чимало водіїв оминатимуть Швейцарію, і натомість подорожуватимуть Австрією – експерти попереджають, що це може погіршити затори на й без того жвавих альпійських дорогах країни.

Що ще потрібно знати туристам за кордоном?