Туристы нашли скрытое подземелье в горах под крышкой мусорника: жуткое видео изнутри

Туристы, которые гуляли по горам Великобритании, наткнулись на неожиданную находку. Под камнями они заметили припорошенную крышку от мусорного бака, а когда открыли ее, то увидели тоннель.

Юноши решили залезть в тоннель, снимая весь процесс на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке @devdog3rd.

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Под мусорной крышкой нашли проход, который ведет под землю

Турист Девон Бэнкс и его друг снимали видео прогулки в горах. Вдруг они заметили пыльную оранжевую крышку. Когда они открыли ее, то удивились. Это выглядело, как стандартный мусорный бак, однако вместо дна была темная дыра, которая ведет глубоко под землю.

Юноши решили залезть туда. Сначала было очень узко, поэтому им пришлось ползти на четвереньках.

Находка в горах: смотрите видео

Внутри ребята обнаружили заброшенное шахтное оборудование, системы тоннелей и даже участки, затопленные водой Вокруг них осыпались каменные обломки, также на видео можно иногда увидеть туман.

Впоследствии путешественники наткнулись на ржавую лестницу. Они надеялись, что наверху будет выход, однако обнаружили еще один тоннель с перепадом высоты в 100 футов.

Туристы решили больше не рисковать и вернулись тем же путем, что пришли.

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Выбравшись на поверхность, друг Девона признался: "Это был мой самый страшный пещерный опыт в жизни".

Позже Девон рассказал, что место их приключения было в районе заброшенной шахты Форс Краг в Озерном крае.

Важно! Советуем не повторять такие действия самостоятельно – не заходите в неизвестные тоннели и шахты без соответствующего сопровождения и оборудования. Это очень опасно: шахтный газ, обвалы, незаметные провалы или колодцы – может случиться все, что угодно. В конце концов, можно просто заблудиться. Никогда не рискуйте жизнью ради контента.