Туристов хватает во многих британских городах, но один из них настолько небольшой, что туристов там едва ли не больше, чем жителей. А местные приходят в городок только на работу.

Кембридж – это город, славящийся более 800-летней историей, и именно поэтому он привлекает посетителей со всего мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, местные жалуются на то, что центр города просто-таки переполнен туристами.

Почему в Кембридже много туристов?

Туристы приезжают в город, чтобы насладиться невероятной архитектурой и академической атмосферой, ведь наиболее Кембридж славится своим университетом. Но на улицах чаще можно встретить именно путешественников, а не местных – а вот последние приезжают в город "только по делам".

В значительной степени городок зависит от туризма – и ежегодно он принимает около 8 миллионов посетителей. Но несмотря на свою богатую историю и значительную популярность среди туристов, Кембридж удивительно мал – и это побуждает большинство туристов не задерживаться в городе, а посещать его только на день.



В Кембридже очень много туристов / Фото Pexels

Сектор туризма обеспечивает почти четверть рабочих мест и продолжает расти – даже несмотря на то, что местные от этого совсем не в восторге.

Кроме нескольких старых камней и мощеных улиц, мне больше нечего приятного сказать. Уберите университеты, и на самом деле ничего больше не останется, он переполнен людьми, которые приезжают,

– поделился местный Рэй Бренан.

Немалая часть людей, живущих в Кембридже – это студенты; признанный ведущий университет насчитывает их более 25 тысяч. А вот работники, уличные продавцы и артисты признают, что приезжают в Кембридж на работу, а живут в других местах.

Туристы зато прибывают в город в переполненных автобусах, из которых высаживаются большие группы экскурсантов. Они исследуют город за какие-то несколько часов, а потом снова уезжают. Большой популярности Кембриджа способствует то, что туристы могут добраться до города из Лондона менее чем за час.

