Туристів не бракує у багатьох британських містах, та одне з них настільки невелике, що туристів там чи не більше, ніж жителів. А місцеві приходять до містечка тільки на роботу.

Кембридж – це місто, що славиться понад 800-річною історією, і саме тому воно приваблює відвідувачів з усього світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, місцеві жаліються на те, що центр міста просто-таки переповнений туристами.

Цікаво Аеропорти ЄС охопили масові страйки: коли і де чекати затримок і скасувань рейсів

Чому у Кембриджі багато туристів?

Туристи приїздять до міста, аби насолодитися неймовірною архітектурою та академічною атмосферою, адже найбільш Кембридж славиться своїм університетом. Але на вулицях частіше можна зустріти саме мандрівників, а не місцевих – а ось останні приїздять до міста "тільки у справах".

Значною мірою містечко залежить від туризму – і кожного року воно приймає близько 8 мільйонів відвідувачів. Та попри свою багату історію та значну популярність серед туристів, Кембридж дивовижно малий – і це спонукає більшість туристів не затримуватися у місті, а відвідувати його лише на день.



У Кембриджі дуже багато туристів / Фото Pexels

Сектор туризму забезпечує майже чверть робочих місць та продовжує зростати – навіть попри те, що місцеві від цього зовсім не в захваті.

Окрім кількох старих каменів та брукованих вулиць, мені більше нічого приємного сказати. Заберіть університети, і насправді нічого більше не залишиться, він переповнений людьми, які приїжджають,

– поділився місцевий Рей Бренан.

Чимала частина людей, що живуть у Кембриджі – це студенти; визнаний провідний університет нараховує їх понад 25 тисяч. А ось працівники, вуличні продавці та артисти визнають, що приїздять у Кембридж на роботу, а живуть деінде.

Туристи натомість прибувають до міста у переповнених автобусах, з яких висаджуються великі групи екскурсантів. Вони досліджують місто за якісь кілька годин, а тоді знову їдуть. Великій популярності Кембриджа сприяє те, що туристи можуть дістатися містечка з Лондона менш ніж за годину.

Які ще новини про туризм варто знати?