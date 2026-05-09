Теряет свою привлекательность: туристы уже не хотят ехать в популярную европейскую столицу

Когда-то столица Германии была желанным местом назначения для миллионов туристов, и особенно молодые – берлинские клубы известны своими невероятными вечеринками. Но уже в этом году почти половину из них могут закрыть, и причина проста: посетителей стало в разы меньше.

Количество туристов в Берлине росло годами, и своего максимума достигло в 2019 году, когда в столице ночевали 34,1 миллиона раз, пишет Euronews. Но уже сейчас популярность города падает: в 2025 году туристов стало аж на 15% меньше.

Почему в Берлин едет все меньше туристов?

Несмотря на то, что в Берлин в прошлом году приехали 12,4 миллиона туристов (а это довольно значительное количество), есть одна проблема: большинство из них прибывают из других городов Германии. Более 60% посетителей немецкой столицы – это немцы, а вот иностранцы все чаще советуют обходить город, и на это есть целый ряд причин, о которых местные гиды говорят уже не впервые.

Чистота

С одной стороны, многие люди действительно жалуются на чистоту, они шокированы загрязнением,

– объяснил экскурсовод Райнгольд Штайнле.

Только в 2024 году местная служба уборки утилизировала 54 000 кубических метров незаконно выброшенного мусора – и этого объема хватило бы, чтобы заполнить 22 олимпийских бассейна. А во многих частях Берлина отходы и выброшенная мебель уже давно стали неотъемлемой частью урбанистического пейзажа.

Транспорт

Еще одна проблема, что заставляет туристов дважды задуматься перед тем, как планировать поездку – это ситуация с транспортом. Многие поезда отменяют, городская железная дорога работает с перебоями, а автобусы почти постоянно переполнены.

Еще в прошлом году Немецкий экономический институт заявил, что "неадекватная транспортная инфраструктура" влияет на общую экономику страны, а Фридрих Мерц заметил, что европейцы просто "боятся передвигаться в общественных местах", пишет DW.



Автобусы в Берлине переполнены / Фото Pexels

Как количество туристов влияет на Берлин?

Берлин теряет привлекательность для путешественников, и последствия резкие и достаточно очевидны – в бывшей техно-столице Европы половина клубов находятся под угрозой закрытия. Происходит это также и из-за сокращения в культурном секторе и сложных условий для предпринимателей.

Если там построят отель, проблема в том, что люди хотят спать. Если окна выходят на клуб, существует риск того, что будут поступать жалобы на шум, и рано или поздно клуб придется закрыться,

– объяснил руководитель берлинского клуба Людвиг Эбен.

Куда поехать в этом году, кроме Берлина?

Если проблемы с чистотой и общественным транспортом в Берлине все чаще отпугивают туристов, то ряд других городов, что когда-то почти не оказывались в списках путешествий, сейчас становятся невероятно популярными. Уже этим летом стоит поехать в несколько недооцененных городов Европы, где туристов в разы меньше, чем на популярных курортах. Но это не значит, что отдых там пройдет неинтересно – почти все локации известны в узких кругах культурой, традициями и по меньшей мере невероятно вкусной едой.

