Тысячи украинских беженцев могут депортировать из Израиля: в чем причина

Тысячи украинских беженцев, которые находятся в Израиле с 2022 года, могут оказаться под угрозой депортации уже к концу 2025 года. Вопрос продления групповой защиты, которая позволяла украинцам легально жить и работать, до сих пор не решен.

Больше о сложившейся ситуации расскажет 24 Канал со ссылкой на Haaretz.

Что об этом известно?

Статус групповой защиты обеспечивал десяткам тысяч украинцев легальный доступ к:

жилью,

работе,

медицинской помощи.

Без его продления украинцы могут оказаться вне закона и под угрозой принудительной депортации. Правозащитники и представители украинской общины призывают власти Израиля срочно принять решение, чтобы избежать социального кризиса среди беженцев.

По их словам, особенно в зимний период и накануне праздников риск социальных и экономических проблем для семей, которые приехали еще в 2022 году, растет.

Многие семьи полагаются на этот статус для нормальной жизни. Потеря легального статуса может привести к серьезным последствиям,

– отмечают правозащитники.

Пока неизвестно, когда именно израильские власти примут окончательное решение о продлении групповой защиты для украинцев.



Тысячи украинцев в Израиле могут оказаться вне закона / Фото Unsplash

Какова ситуация с украинскими беженцами в Израиле?

Украинские беженцы находятся в разных условиях: некоторые уже интегрировались в общество, некоторые – живут под постоянным риском потери легального статуса. Значительное давление на людей, потерявших дом из-за войны, создают:

спад медицинской и социальной защиты,

неопределенность с документами,

угроза депортации.

Согласно официальному заявлению Министерства туризма Израиля, с 1 января 2025 года Израиль также ввел новые правила для туристов из безвизовых стран, включая Украину: для въезда требуется электронное разрешение на путешествие ETA-IL.

Что известно о положении украинских беженцев за рубежом?