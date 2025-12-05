Тысячи украинских беженцев могут депортировать из Израиля: в чем причина
- Украинские беженцы в Израиле могут быть депортированы до конца 2025 года из-за неопределенности с продлением групповой защиты, позволяющей им легально жить и работать.
- Израильские власти пока не приняли решение относительно статуса украинских беженцев, что может привести к социальному кризису, особенно в зимний период.
Тысячи украинских беженцев, которые находятся в Израиле с 2022 года, могут оказаться под угрозой депортации уже к концу 2025 года. Вопрос продления групповой защиты, которая позволяла украинцам легально жить и работать, до сих пор не решен.
Больше о сложившейся ситуации,, расскажет 24 Канал со ссылкой на Haaretz.
Что об этом известно?
Статус групповой защиты обеспечивал десяткам тысяч украинцев легальный доступ к:
- жилью,
- работе,
- медицинской помощи.
Без его продления украинцы могут оказаться вне закона и под угрозой принудительной депортации. Правозащитники и представители украинской общины призывают власти Израиля срочно принять решение, чтобы избежать социального кризиса среди беженцев.
По их словам, особенно в зимний период и накануне праздников риск социальных и экономических проблем для семей, которые приехали еще в 2022 году, растет.
Многие семьи полагаются на этот статус для нормальной жизни. Потеря легального статуса может привести к серьезным последствиям,
– отмечают правозащитники.
Пока неизвестно, когда именно израильские власти примут окончательное решение о продлении групповой защиты для украинцев.
Тысячи украинцев в Израиле могут оказаться вне закона / Фото Unsplash
Какова ситуация с украинскими беженцами в Израиле?
Украинские беженцы находятся в разных условиях: некоторые уже интегрировались в общество, некоторые – живут под постоянным риском потери легального статуса. Значительное давление на людей, потерявших дом из-за войны, создают:
- спад медицинской и социальной защиты,
- неопределенность с документами,
- угроза депортации.
Согласно официальному заявлению Министерства туризма Израиля, с 1 января 2025 года Израиль также ввел новые правила для туристов из безвизовых стран, включая Украину: для въезда требуется электронное разрешение на путешествие ETA-IL.
Что известно о положении украинских беженцев за рубежом?
- Шотландское правительство отменило ежемесячную выплату хозяевам, которые принимают украинских беженцев. Это вызвало опасения, что около 28 тысяч украинцев могут остаться без крыши над головой в Шотландии.
- Нидерланды планируют закрыть центры для украинских беженцев в 2027 году, когда закончится срок действия временной защиты ЕС, и украинцы должны сами заботиться о жилье и медицинском обслуживании.