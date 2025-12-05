Тисячі українських біженців можуть депортувати з Ізраїля: у чому причина

Тисячі українських біженців, які перебувають в Ізраїлі з 2022 року, можуть опинитися під загрозою депортації вже до кінця 2025 року. Питання продовження групового захисту, який дозволяв українцям легально жити і працювати, досі не вирішене.

Що про це відомо?

Статус групового захисту забезпечував десяткам тисяч українців легальний доступ до:

житла,

роботи,

медичної допомоги.

Без його продовження українці можуть опинитися поза законом і під загрозою примусової депортації. Правозахисники та представники української громади закликають владу Ізраїлю терміново ухвалити рішення, аби уникнути соціальної кризи серед біженців.

За їхніми словами, особливо у зимовий період та напередодні свят ризик соціальних і економічних проблем для сімей, які приїхали ще у 2022 році, зростає.

Багато сімей покладаються на цей статус для нормального життя. Втрата легального статусу може призвести до серйозних наслідків,

– зазначають правозахисники.

Наразі невідомо, коли саме ізраїльська влада ухвалить остаточне рішення щодо продовження групового захисту для українців.



Тисячі українців в Ізраїлі можуть опинитися поза законом / Фото Unsplash

Яка ситуація з українськими біженцями в Ізраїлі?

Українські біженці перебувають у різних умовах: дехто вже інтегрувався в суспільство, дехто – живе під постійним ризиком втрати легального статусу. Значний тиск на людей, які втратили дім через війну, створюють:

спад медичного і соціального захисту,

невизначеність із документами,

загроза депортації.

Згідно з офіційною заявою Міністерства туризму Ізраїлю, з 1 січня 2025 року Ізраїль також запровадив нові правила для туристів із безвізових країн, включно з Україною: для в’їзду потрібен електронний дозвіл на подорож ETA-IL.

