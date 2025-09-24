На популярном испанском курорте растет угроза извержения вулкана
- На севере Тенерифе пройдут учения из-за угрозы извержения вулкана, во время которых жители получат пробные уведомления на телефоны.
- Вероятность извержения вулкана Тейде составляет 40% в течение следующих 50 лет, но власти уверяют, что Тенерифе остается безопасным для туристов.
Испанские курорты ежегодно привлекают огромное количество туристов со всего мира. Но на этой неделе отдыхающих предупреждают об испытаниях национального режима чрезвычайных ситуаций.
Учения из-за опасений извержения вулкана пройдут в эту пятницу, 26 сентября, на севере Тенерифе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Что известно об угрозе извержения вулкана в Испании?
Правительство Канарских островов объявило об испытании объявлений о тревоге. Опасения касаются вулкана в Гарачико, что на севере Тенерифе – и поэтому в пятницу между 9:00 и 13:00 Центр координации чрезвычайных ситуаций пришлет три пробные сообщения непосредственно на мобильные телефоны жителей и туристов.
Оповещения будут приходить мгновенно, или как только устройство попадет в зону покрытия сети. После принятия сообщения должно исчезнуть с экрана. Если телефон настроен не на испанский язык, сообщения будут освещаться на английском.
Власти островов отметили, что водители не должны пугаться, если получат подобное оповещение во время движения. Зато нужно остановиться в безопасном месте перед тем, как прочитать его и нажать принять. А семьям посоветовали заранее объяснить условия тестирования пожилым родственникам, чтобы избежать лишнего волнения.
Вероятность извержения вулкана Тейде составляет 40% – но это может произойти в любой момент в течение следующих 50 лет. Несмотря на то, что неизбежного извержения не ожидается, недавняя сейсмическая активность и другие показатели – например деформация почвы и выбросы газа, свидетельствуют о росте давления под вулканом.
Система оповещения на Канарских островах уже полностью функционирует, и ее уже использовали во время недавних чрезвычайных ситуациях – например, когда на островах бушевали мощные лесные пожары.
Будет ли извержение вулкана?
Власти отмечают, что обучение – это часть обычных мер безопасности, и Тенерифе остается безопасным местом для путешественников, пишет Travel and Tour the World. А вот туристов, беспокоящихся об угрозе извержения вулкана, власти настойчиво убеждают, что вероятность извержения в ближайшее время очень низкая.
Гора Тейде – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых посещаемых национальных парков во всей Европе, что привлекает и туристов, и любителей природы, и фотографов.
