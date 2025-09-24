Испанские курорты ежегодно привлекают огромное количество туристов со всего мира. Но на этой неделе отдыхающих предупреждают об испытаниях национального режима чрезвычайных ситуаций.

Учения из-за опасений извержения вулкана пройдут в эту пятницу, 26 сентября, на севере Тенерифе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что известно об угрозе извержения вулкана в Испании?

Правительство Канарских островов объявило об испытании объявлений о тревоге. Опасения касаются вулкана в Гарачико, что на севере Тенерифе – и поэтому в пятницу между 9:00 и 13:00 Центр координации чрезвычайных ситуаций пришлет три пробные сообщения непосредственно на мобильные телефоны жителей и туристов.

Оповещения будут приходить мгновенно, или как только устройство попадет в зону покрытия сети. После принятия сообщения должно исчезнуть с экрана. Если телефон настроен не на испанский язык, сообщения будут освещаться на английском.

Власти островов отметили, что водители не должны пугаться, если получат подобное оповещение во время движения. Зато нужно остановиться в безопасном месте перед тем, как прочитать его и нажать принять. А семьям посоветовали заранее объяснить условия тестирования пожилым родственникам, чтобы избежать лишнего волнения.

Вероятность извержения вулкана Тейде составляет 40% – но это может произойти в любой момент в течение следующих 50 лет. Несмотря на то, что неизбежного извержения не ожидается, недавняя сейсмическая активность и другие показатели – например деформация почвы и выбросы газа, свидетельствуют о росте давления под вулканом.

Система оповещения на Канарских островах уже полностью функционирует, и ее уже использовали во время недавних чрезвычайных ситуациях – например, когда на островах бушевали мощные лесные пожары.

Будет ли извержение вулкана?

Власти отмечают, что обучение – это часть обычных мер безопасности, и Тенерифе остается безопасным местом для путешественников, пишет Travel and Tour the World. А вот туристов, беспокоящихся об угрозе извержения вулкана, власти настойчиво убеждают, что вероятность извержения в ближайшее время очень низкая.

Гора Тейде – это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и один из самых посещаемых национальных парков во всей Европе, что привлекает и туристов, и любителей природы, и фотографов.

