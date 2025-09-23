Международное железнодорожное сообщение в Украине стремительно развивается, и сейчас уже есть немало поездов, которыми можно добраться до Польши быстро и без пересадок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Интересно Польша усилила контроль за выплатой "800+": кто из украинцев будет получать помощь

В какие города Польши можно добраться без пересадок?

Сейчас доехать поездом можно не только в Варшаву, но и в несколько других польских городов.

Перемышль

К этому польскому городу курсирует ежедневный поезд №36 "Одесса–Перемышль". Поезд также останавливается в Хмельницком, Тернополе, Золочеве, Красном и во Львове.

Также добраться до города можно поездом №705/706К Интерсити+ "Киев–Перемышль". Он также курсирует ежедневно и останавливается в Тернополе, Хмельницком, Виннице, Львове. Во Львове двери вагонов закрывают для прохождения таможенного и паспортного контроля.

Варшава

Добраться до Варшавы можно из Киева и Запорожья. Также поезда, курсирующие ежедневно, останавливаются на станциях в Днепре, Знаменке, Белой Церкви, Бердичеве, Львове, пишет "Я в Польше".

Хелм

Поезда в Хелм курсируют ежедневно из Киева и Днепра. Также по четным и нечетным числам курсирует поезд №93/94 “Харьков–Хелм–Харьков”.

Краков

Добраться до Кракова можно на поезде из Львова. Такое путешествие продлится всего 6 – 7 часов.

Как покупать билеты на поезда в Польшу?

Процесс покупки билетов в Польшу немного отличается от покупки обычных билетов. И для того, чтобы избежать проблем и недоразумений, стоит запомнить заранее несколько нюансов:

необходимость указывать паспортные данные – а когда покупаете билет на поезд Киев – Варшава, нужно также авторизоваться через Дию;

ограниченный срок продажи – обычно билеты на международные рейсы поступают в продажу примерно за 20 дней до отправления;

дата возврата – если планируется обратное путешествие, советуют сразу покупать билет в обе стороны.

Что нужно знать о путешествиях в Польшу?