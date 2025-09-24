Іспанські курорти щороку приваблюють величезну кількість туристів зі всього світу. Та цього тижня відпочивальників попереджають про випробування національного режиму надзвичайних ситуацій.

Навчання через побоювання виверження вулкана пройдуть цієї п'ятниці, 26 вересня, на півночі Тенерифе, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про загрозу виверження вулкана в Іспанії?

Уряд Канарських островів оголосив про випробування оголошень про тривогу. Побоювання стосуються вулкана в Гарачіко, що на півночі Тенерифе – і через це у п'ятницю між 9:00 та 13:00 Центр координації надзвичайних ситуацій надішле три пробні повідомлення безпосередньо на мобільні телефони мешканців та туристів.

Сповіщення приходитимуть миттєво, або щойно пристрій потрапить у зону покриття мережі. Після прийняття повідомлення має зникнути з екрана. Якщо телефон налаштований не на іспанську мову, повідомлення висвітлюватимуться англійською.

Влада островів наголосила, що водії не мають лякатися, якщо отримають подібне сповіщення під час руху. Натомість потрібно зупинитися у безпечному місці перед тим, як прочитати його та натиснути прийняти. А сім'ям порадили заздалегідь пояснити умови тестування літнім родичам, аби уникнути зайвого хвилювання.

Ймовірність виверження вулкана Тейде становить 40% – але це може статися будь-якої миті впродовж наступних 50 років. Попри те, що неминучого виверження не очікується, нещодавня сейсмічна активність та інші показники – як-от деформація ґрунту та викиди газу, свідчать про зростання тиску під вулканом.

Система оповіщення на Канарських островах вже повністю функціонує, і її вже використовували під час нещодавніх надзвичайних ситуаціях – наприклад, коли на островах вирували потужні лісові пожежі.

Чи буде виверження вулкана?

Влада наголошує, що навчання – це частина звичайних заходів безпеки, і Тенерифе залишається безпечним місцем для мандрівників, пише Travel and Tour the World. А ось туристів, що турбуються про загрозу виверження вулкана, влада наполегливо переконує, що ймовірність виверження найближчим часом дуже низька.

Гора Тейде – це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один з найбільш відвідуваних національних парків у всій Європі, що приваблює і туристів, і любителів природи, і фотографів.

