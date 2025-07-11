Уикенд во Франции: 5 небанальных must-visit локаций

Франция давно сохраняет статус одной из самых популярных туристических стран мира. Исторические достопримечательности, природные ландшафты, роскошные дворцы, гастрономические точки, виноградные плантации и музейные коллекции – это далеко не полный список сокровищ, которые можно исследовать во Франции.

Но часто путешественники делают большую ошибку – выбирают для тура только Париж с Эйфелевой башней и Лувром. Так, их увидеть надо обязательно, но точно не ограничиваться только ими. Сегодня Заграница 24 вместе с международным сервисом по переводу средств TransferGo рассказывает, какие 5 небанальных локаций стоит посетить во Франции.

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5 локаций, которые надо посетить во Франции за выходные

Аббатство Мон-Сен-Мишель

Мон-Сен-Мишель – уникальный остров, на котором величественно стоит аббатство посреди бушующего моря. Монастырь, расположен на скале, окружен городком с узкими улочками, очаровательными кафешками и множеством достопримечательностей. Аналогов этого места не существует.

Примечательно, что именно Мон-Сен-Мишель послужил источником вдохновения для легендарной крепости Минас-Тирит, изображенной в популярном "Властелине колец". Место часто называют 8 чудом света и самой популярной туристической локацией Нормандии, поэтому вы просто не имеете права ее обойти.

Аббатство Мон-Сен-Мишель / Фото Unsplash

Город Кольмар

Кольмар – самый живописный город региона Эльзас. Здесь хорошо сохранились исторические районы, что сразу переносят посетителей в сказочную атмосферу. Обязательными к посещению являются Маленькая Венеция и Рыбацкий квартал, которые называют самыми интересными частями города.

Микроклимат Кольмара способствует процветанию винодельческой отрасли, а многочисленные винодельни поблизости предлагают туры и дегустации уникальных местных вин. Кроме того, почти каждый месяц в городе проводятся крупные фестивали, от которых туристы имеют неповторимые впечатления.

Скалы Этрета

Живописный прибрежный городок Этрета расположен в самом сердце французского региона Нормандия. Именно здесь можно найти идеальный вид на побережье Атлантического океана – меловые скалы и природные арки, которые плавно переходят в голубые воды.

Также на вершине скалы есть известный артсад "Les Jardins d'Étretat", где объединены сады в японском стиле, скульптуры, обрезанные деревья и тому подобное. Кроме того, стоит заглянуть на обед в ресторан морской кухни "Le Homard Bleu", в котором и кормят вкусно, и вид замечательный.

Живописные скалы Этрета / Фото Shutterstock

Елисейские поля

Елисейские Поля – одна из главных магистралей Парижа. Она считается самой дорогой улицей в мире и занимает место в рейтинге наряду с Пятой авеню в Нью-Йорке и Оксфорд-стрит в Лондоне.

Название улицы происходит от древнегреческого слова "Элизиум", что означает прекрасные поля потустороннего мира, другими словами – райское место.

Елисейские Поля простираются почти на 2 километра от исторической Триумфальной арки до площади Согласия. Улица известна во всем мире своей архитектурой и большим количеством роскошных магазинов, отелей и ресторанов. Туристы, прогуливаясь по ней, смогут увидеть и множество других знаковых достопримечательностей французской столицы.

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Прованс

Этот регион Франции известен своими яркими лавандовыми полями, пышными виноградниками, величественными Альпами и, конечно, вкусной кухней.

Лето – идеальное время для поездки сюда, ведь сезон цветения "голубого золота" длится с июня по август. Ни в один другой период года не получатся такие кадры, как в летние месяцы – только представьте: бокал ароматного вина в сочетании с тарелкой свежих устриц, и все это в окружении живописной красоты лавандовых полей.

Лето – лучшее время для путешествия в Прованс / Фото Unsplash

Посетители Прованса также могут полюбоваться достопримечательностями региона, среди которых – ущелье Вердон, которое часто называют Большим каньоном Европы. Место поражает бирюзовой рекой, которая извивается у подножия высоких известняковых скал.

Очевидно, это лишь маленькая частичка мест Франции, которые можно посетить за уикенд, но точно та, что стоит внимания. Не ограничивайтесь только Парижем, ведь в стране есть гораздо больше интересных и непопсовых локаций!