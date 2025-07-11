Але часто мандрівники роблять велику помилку – обирають для туру лише Париж з Ейфелевою вежею та Лувром. Так, їх побачити треба обов'язково, але точно не обмежуватися лише ними. Сьогодні Закордон 24 разом з міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo розповідає, які 5 небанальних локацій варто відвідати у Франції.

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5 локацій, які треба відвідати у Франції за вихідні

Абатство Мон-Сен-Мішель

Мон-Сен-Мішель – унікальний острів, на якому велично стоїть абатство посеред бурхливого моря. Монастир, розташований на скелі, оточений містечком з вузькими вуличками, чарівними кав'ярнями та безліччю пам'яток. Аналогів цього місця не існує.

Примітно, що саме Мон-Сен-Мішель послужив джерелом натхнення для легендарної фортеці Мінас-Тіріт, зображеної у популярному "Володарі перснів". Місце часто називають 8 дивом світу та найпопулярнішою туристичною локацією Нормандії, тому ви просто не маєте права її оминути.

Абатство Мон-Сен-Мішель / Фото Unsplash

Місто Кольмар

Кольмар – наймальовничіше місто регіону Ельзас. Тут добре збереглися історичні райони, що одразу переносять відвідувачів у казкову атмосферу. Обов'язковими до відвідування є Маленька Венеція та Рибальський квартал, які називають найцікавішими частинами міста.

Мікроклімат Кольмара сприяє процвітанню виноробної галузі, а численні виноробні поблизу пропонують тури та дегустації унікальних місцевих вин. Крім того, майже кожного місяця в місті проводяться великі фестивалі, від яких туристи мають неповторні враження.

Скелі Етрета

Мальовниче прибережне містечко Етрета розташоване в самому серці французького регіону Нормандія. Саме тут можна віднайти ідеальний краєвид на узбережжя Атлантичного океану – крейдяні скелі та природні арки, які плавно переходять у блакитні води.

Також на вершині скелі є відомий артсад "Les Jardins d'Étretat", де поєднано сади в японському стилі, скульптури, обрізані дерева тощо. Крім того, варто заглянути на обід до ресторану морської кухні "Le Homard Bleu", в якому і годують смачно, і краєвид чудовий.

Мальовничі скелі Етрета / Фото Shutterstock

Єлисейські поля

Єлисейські Поля – одна з головних магістралей Парижа. Вона вважається найдорожчою вулицею у світі і посідає місце у рейтингу поряд з П'ятою авеню в Нью-Йорку та Оксфорд-стріт у Лондоні.

Назва вулиці походить від давньогрецького слова "Елізіум", що означає прекрасні поля потойбічного світу, іншими словами – райське місце.

Єлисейські Поля простягаються майже на 2 кілометри від історичної Тріумфальної арки до площі Згоди. Вулиця відома у всьому світі своєю архітектурою і великою кількістю розкішних магазинів, готелів і ресторанів. Туристи, прогулюючись нею, зможуть побачити й безліч інших знакових пам'яток французької столиці.

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Прованс

Цей регіон Франції відомий своїми яскравими лавандовими полями, пишними виноградниками, величними Альпами й, звісно, смачною кухнею.

Літо – ідеальний час для поїздки сюди, адже сезон цвітіння "блакитного золота" триває з червня по серпень. В жоден інший період року не вийдуть такі кадри, як у літні місяці – тільки уявіть: келих ароматного вина в поєднанні з тарілкою свіжих устриць, і все це в оточенні мальовничої краси лавандових полів.

Літо – найкращий час для подорожі в Прованс / Фото Unsplash

Відвідувачі Провансу також можуть помилуватись визначними пам'ятками регіону, серед яких – ущелина Вердон, яку часто називають Великим каньйоном Європи. Місце вражає бірюзовою річкою, яка звивається біля підніжжя високих вапнякових скель.

Очевидно, це лише маленька частинка місць Франції, які можна відвідати за вікенд, але точно та, що вартує уваги. Не обмежуйтеся лише Парижем, адже в країні є набагато більше цікавих і непопсових локацій!