Словакия сделала важный шаг для украинцев: что меняется уже сейчас

Словакия официально продлила временную защиту для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Такое решение было принято в соответствии с постановлением Совета Европейского Союза.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Словакии. Таким образом, государство синхронизировало свое законодательство с общеевропейским решением по поддержке украинцев, которые были вынуждены покинуть родину из-за войны.

Смотрите также Не бремя, а прибыль: украинцы принесли бюджету ЕС вдвое больше, чем получили помощи

Что это означает для украинцев в Словакии?

Для большинства лиц продолжение произойдет автоматически, без необходимости повторной подачи документов. Новый срок действия статуса применяется к украинцам, которые уже имеют временную защиту в Словакии.

В МВД рекомендуют проверить актуальный статус через официальный портал ведомства, чтобы убедиться, что данные обновлены корректно. После первичной регистрации или подтверждения защиты человек получает бумажный документ формата A4. Он:

подтверждает законное пребывание в стране;

действует максимум 90 дней;

используется до изготовления пластиковой карты на проживание.

Если во время первичной подачи документов заявление на изготовление карты не было подано (например, из-за отсутствия адреса), это можно сделать позже через онлайн-систему записи МВД.

Какие права сохраняет временная защита?

Продление статуса означает, что украинцы и в дальнейшем имеют:

право на законное проживание в Словакии;

доступ к государственной системе здравоохранения;

возможность работать без получения отдельного разрешения;

право на образование для детей и взрослых.

Таким образом, украинские беженцы могут продолжать работать, учиться и пользоваться социальными гарантиями без риска потери легального статуса.

Почему это важно?

Решение гарантирует правовую стабильность для сотен тысяч украинцев в ЕС. Продление до 2027 года позволяет людям планировать работу, обучение и проживание на более долгий период без неопределенности относительно своего статуса. Дальнейшие изменения или новые продолжения будут зависеть от решений европейских институтов и национальных властей Словакии.



Словакия сделала важный шаг для украинцев / Фото Unsplash

Как сообщает PAP, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что, начиная с 5 марта, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.

Что будет с украинцами после 2027 года?