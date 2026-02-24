Словакия сделала важный шаг для украинцев: что меняется уже сейчас
- Словакия продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года, синхронизируя свое законодательство с европейским решением.
- Украинцы в Словакии сохраняют право на проживание, доступ к здравоохранению, работу без отдельного разрешения и право на образование.
Словакия официально продлила временную защиту для граждан Украины до 4 марта 2027 года. Такое решение было принято в соответствии с постановлением Совета Европейского Союза.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Словакии. Таким образом, государство синхронизировало свое законодательство с общеевропейским решением по поддержке украинцев, которые были вынуждены покинуть родину из-за войны.
Что это означает для украинцев в Словакии?
Для большинства лиц продолжение произойдет автоматически, без необходимости повторной подачи документов. Новый срок действия статуса применяется к украинцам, которые уже имеют временную защиту в Словакии.
В МВД рекомендуют проверить актуальный статус через официальный портал ведомства, чтобы убедиться, что данные обновлены корректно. После первичной регистрации или подтверждения защиты человек получает бумажный документ формата A4. Он:
- подтверждает законное пребывание в стране;
- действует максимум 90 дней;
- используется до изготовления пластиковой карты на проживание.
Если во время первичной подачи документов заявление на изготовление карты не было подано (например, из-за отсутствия адреса), это можно сделать позже через онлайн-систему записи МВД.
Какие права сохраняет временная защита?
Продление статуса означает, что украинцы и в дальнейшем имеют:
- право на законное проживание в Словакии;
- доступ к государственной системе здравоохранения;
- возможность работать без получения отдельного разрешения;
- право на образование для детей и взрослых.
Таким образом, украинские беженцы могут продолжать работать, учиться и пользоваться социальными гарантиями без риска потери легального статуса.
Почему это важно?
Решение гарантирует правовую стабильность для сотен тысяч украинцев в ЕС. Продление до 2027 года позволяет людям планировать работу, обучение и проживание на более долгий период без неопределенности относительно своего статуса. Дальнейшие изменения или новые продолжения будут зависеть от решений европейских институтов и национальных властей Словакии.
Словакия сделала важный шаг для украинцев / Фото Unsplash
Как сообщает PAP, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о сворачивании специальных правил для украинских беженцев. Это означает, что, начиная с 5 марта, на украинцев будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев, независимо от гражданства.
Что будет с украинцами после 2027 года?
- Ранее мы писали, что украинцы, которые получили временную защиту в ЕС, после 2027 года должны будут переходить на национальные виды на жительство, что будет зависеть от законодательства конкретной страны.
- Польша и другие страны готовят изменения для легального пребывания украинцев, но часть из них может столкнуться с правовой неопределенностью из-за различных национальных подходов.