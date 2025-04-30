Работа во Франции для украинцев: как найти, что предлагают и важные нюансы

Франция – это страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Но она еще и предлагает множество возможностей для трудоустройства иностранцев. Люди, которые стремятся начать новый карьерный путь, точно найдут достойное предложение для себя.

Поскольку французский рынок труда, как и многие другие европейские, сталкивается с нехваткой кадров, сюда пытаются привлечь как можно больше экспатов. Каких специалистов не хватает во Франции и какие условия предлагают работникам, рассказывает Закордон 24 вместе с международным сервисом по переводу средств TransferGo.

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Разрешение на работу во Франции

Для того чтобы легально работать во Франции более 90 дней, необходимо получить долгосрочную рабочую визу, которая также служит видом на жительство.

Во Франции существует несколько типов рабочих виз:

Паспортная виза для талантов направлена на привлечение высококвалифицированных специалистов, исследователей и художников.

Голубая карта ЕС создана для высококвалифицированных специалистов из-за пределов Европейского Союза. Она предоставляет путь к трудоустройству в востребованных отраслях. Вместе с этой картой человек получает право на долгосрочное проживание.

Сезонная рабочая виза призвана способствовать краткосрочному трудоустройству иностранных работников. Она позволяет людям работать в различных секторах, включая сельское хозяйство, туризм и другие отрасли.

Виза для перевода внутри компании (ICT) создана для работников, которые переводятся в пределах одной фирмы. Она позволяет работать во французском филиале в течение длительного времени.

Самые востребованные специалисты во Франции

Европейское бюро труда (EURES) называет конкретные отрасли во Франции, которые имеют значительную потребность в квалифицированных работниках. В частности, речь идет о:

производство;

IT-технологии;

здравоохранение;

инженерии;

строительство и строительные профессии;

сельское хозяйство.

Специалистам с вышеперечисленными навыками будет значительно легче получить разрешение на работу в стране. Ведь таким образом Франция пытается закрыть пробелы в своих ключевых рабочих отраслях.



Какие профессии пользуются спросом во Франции / Фото Pexels

Как найти работу во Франции

Существует несколько эффективных стратегий для людей, которые ищут возможности трудоустройства в этой стране. Одним из основных методов является использование онлайн-порталов по трудоустройству, в частности таких популярных платформ, как:

LinkedIn;

Monster;

Indeed.

Эти вебсайты позволяют пользователям искать вакансии по различным критериям, включая местонахождение, отрасль и профессию. Кроме того, соискатели работы могут создать профили и загрузить резюме, чтобы потенциальные работодатели их быстрее нашли.

Еще одним вариантом является сотрудничество с рекрутинговыми агентствами. Такие учреждения, работающих во Франции, специализируются на помощи иностранным работникам в поиске работы. Они предлагают целый ряд услуг, включая поддержку в оформлении виз, рекомендации по вариантам жилья и советы по поиску вакансий.

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Вакансии для украинцев во Франции

Рынок труда во Франции предлагает широкий спектр возможностей трудоустройства: различные типы рабочих мест, конкурентоспособную заработную плату и многочисленные локации. Соискатели работы могут ознакомиться с различными вакансиями с помощью платформ для поиска работы.

Вот несколько предложений для украинцев во Франции:

рабочие на склад детских товаров (Париж) – 2 600 евро в месяц;

(Париж) – 2 600 евро в месяц; рабочие на завод Peugeot (Париж) – 2 400 – 2 600 евро в месяц;

(Париж) – 2 400 – 2 600 евро в месяц; работники на виноградные плантации Chateau de Bellet (Ницца) – 2 500 евро в месяц;

(Ницца) – 2 500 евро в месяц; работники на ферму по разведению улиток (Дижон) – 1 900 – 2 200 евро в месяц;

(Дижон) – 1 900 – 2 200 евро в месяц; работа в сфере здравоохранения: медсестра, санитар (Париж) – 3 500 – 4 200 евро в месяц;

(Париж) – 3 500 – 4 200 евро в месяц; уборщики в отеле (Канны) – 2 000 – 2 500 евро в месяц.

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