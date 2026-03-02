Украинцы застряли на Бали из-за закрытого неба над ОАЭ: как они будут возвращаться

Украинка, отдыхавшая на Бали, обнаружила, что ее путешествие обратно будет не таким простым, как она ожидала – ведь перелет должен был быть через ОАЭ.

Из-за закрытия регионального воздушного пространства в связи с военным конфликтом в Иране, авиакомпания Emirates временно приостановила все полеты в и из Дубая, написали в Emirates Support. Это означает, что немало украинцев, которые отдыхали в Азии, сейчас не могут вернуться домой.

Интересно "Я боюсь здесь болеть": украинка раскрыла минусы популярной страны в Европе

Как украинцы будут возвращаться из Азии в Украину?

Авиакомпания Emirates уже обнародовала обращение к клиентам и предупредила, что если путешествие забронировано на следующие 72 часа, тогда следует или перебронировать рейс, или же подать запрос на возврат средств.

Между тем в соцсетях украинцы делятся маршрутами, которыми будут возвращаться с Бали домой. Из-за закрытого воздушного пространства в ОАЭ путь становится значительно длиннее и запутаннее, сообщает stars_shooting_.

У меня сейчас будет путешествие Бали – Куала-Лумпур – Сингапур – Эфиопия – Стамбул – Краков, – рассказала украинка.

Сначала девушке придется полететь в Куала-Лумпур и пробыть там 4 дня – и уже после этого начнется перелет, что вместе с пересадками продлится 25 часов только до Стамбула.

Между тем еще одна украинка будет возвращаться из Денпасара, города на Бали, через Куала-Лумпур, Ашхабад и Франкфурт, а уже откуда – в Киев и Харьков.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?