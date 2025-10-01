Украинцы в Нидерландах будут тратить больше: что изменится для беженцев с 1 октября
- С 1 октября в Нидерландах увеличивается личный взнос для украинских беженцев: с 244,22 евро на взрослое лицо и до 488,44 евро на семью.
- Если доход беженца превышает 115% прожиточного минимума, ему придется платить полный взнос, и базовая помощь будет прекращена.
Украинские беженцы, проживающие в различных формах муниципального жилья в Нидерландах, столкнутся с увеличением расходов. Правительство повышает личный вклад (eigen bijdrage).
Плату личного взноса было введено 1 июля 2024 года. Каких еще изменений ждать украинцам в Нидерландах рассказывает 24 Канал со ссылкой на RFI на украинском языке.
Что изменится для украинцев в Нидерландах?
Посольство Украины в Королевстве Нидерланды объявило об увеличении личного взноса на программы поддержки. С 1 октября взнос вырастет со 105 евро на взрослое лицо с максимальной суммой 210 евро на семью до 244,22 евро на взрослое лицо с максимальной суммой 488,44 евро на семью. Первые квитанции будут розданы уже в ноябре.
Личный взнос подлежит уплате только при условии, если человек не получает базовой денежной помощи на проживание и если после его уплаты в распоряжении лица остается сумма не менее, чем установленный размер базовой помощи для лиц без дохода,
– объясняет посольство.
Также объявили о введении "115% порога" по финансовым взносам украинских беженцев. Так, если доход беженца не превышает 115% прожиточного минимума, известного как leefgeld, муниципалитеты могут уменьшить или даже отменить необходимый взнос. Однако, если доход лица превышает этот порог, он будет обязан платить полный взнос, а его базовое пособие будет прекращено.
Кроме того, беженцы будут обязаны сообщать о любых изменениях в своих доходах или составе семьи.
Это решение имеет целью способствовать справедливому распределению расходов и смягчить финансовое бремя как для перемещенных лиц из Украины, так и для малообеспеченных жителей, а также для других искателей убежища.
Что еще нужно знать беженцам в Нидерландах?
В Нидерландах приюты для украинских беженцев переполнены, и некоторым новоприбывшим отказывают в предоставлении жилья.
Украинские мужчины-беженцы, которые имеют работу, должны сами позаботиться об аренде жилья. Матери с детьми останутся под государственной опекой.