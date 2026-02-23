Об этих скидках и возможностях знают единицы: вот что следует сделать украинцам в Бельгии
- Украинцы в Бельгии могут бесплатно посещать курсы интеграции и получить скидки на проездные билеты и культурные мероприятия через карточку "Uit Pas".
- Финансовая помощь для временной защиты в Бельгии варьируется от 1100 евро на человека до 1560 евро на семью, в зависимости от состава семьи.
Украинка, переехавшая в Бельгию, поделилась, что несколько вещей она хотела бы знать еще до того, как выбрала эту страну для жизни.
Бельгия – это небольшая, но очень красивая страна, и немало людей выбирают ее для жизни. И более 90 тысяч украинцев получили там временную защиту, но не все знают, что нужно для комфортной жизни в стране, сообщает te_tania.
Интересно Белоснежные и чистые: вот где расположены лучшие пляжи в 2026 году
Что нужно знать о жизни в Бельгии?
Изучение языка
Украинка советует сразу же начинать учить нидерландский язык и не откладывать это на потом – даже если кажется, что проживание в стране не будет долгим.
Даже если вам кажется, что он вам никогда не понадобится – в момент, когда вы захотите получить гражданство, они у вас спросят сертификат с курсов,
– поделилась женщина.
Курсы интеграции
Украинцы, получающие социальное обеспечение в Бельгии, имеют возможность посещать курсы по интеграции бесплатно, и этой возможностью украинка советует воспользоваться. Ведь потом за те же курсы придется платить уже 180 евро.
Что следует знать по приезде в Бельгию: смотрите видео
Uit Pas
Украинка также советует в местных учреждениях спросить о карточке "Uit Pas" – она позволяет посещать бассейны, выставки и музеи с очень большой скидкой, а в некоторых случаях – даже бесплатно.
Проездные
Также украинцы в Бельгии имеют возможность приобрести проездные билеты с очень большими скидками – и этим также украинка советует воспользоваться.
Общение
Украинка советует сразу же начинать общаться с людьми, спрашивать у них что-то – ведь так можно гораздо быстрее освоиться в стране и найти там друзей.
Какую помощь получают украинцы в Бельгии?
Украинцы, что подаются на временную защиту в Бельгии, могут претендовать на некоторую финансовую помощь – но ее размер зависит от состава семьи, количества детей и их возраста, пишет Unated for Ukraine.
Сумма платежей такова:
- 1100 евро на человека, проживающего самостоятельно;
- члены семьи получают по 750 евро;
- за каждого ребенка – от 100 до 200 евро, в зависимости от количества.
Впрочем, общий ежемесячный платеж не может превышать 1560 евро на семью.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, переехавшая из Польши в Испанию, раскрыла, во сколько ей обошелся переезд – и сумма поразила даже ее саму.
Между тем украинка раскрыла, в какой стране лучше всего жить украинцам – в Польше или в Германии.