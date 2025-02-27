Украинцы заработали для чехов больше, чем страна потратила на социальную помощь

За 3 года полномасштабной войны украинцы принесли в бюджет Чехии вдвое больше, чем государство потратило на социальную поддержку.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречко подчеркнул, что благодаря высокой вовлеченности украинских беженцев на рынке труда их вклад в экономику Чехии превышает полученную помощь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз министерства.

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Что говорит статистика

В общей сложности на поддержку Украины и людей с временной защитой государство потратило около 63 миллиардов крон. Анализ Министерства труда и социальных дел показывает, что в Чешскую Республику уже возвращено не менее 54 миллиардов крон в виде доходов от работы и внутреннего потребления беженцев.

В настоящее время гуманитарная помощь в Чехии выплачивается преимущественно тем, кто не может работать – 70% получателей составляют дети, пенсионеры и люди с инвалидностью. Общее количество украинцев, получающие выплаты, сейчас составляет 92 тысячи, а годовые расходы на них составляют всего 8 миллиардов крон.

Для сравнения, на пособие по уходу за чехами израсходовано 41, 3 миллиарда крон, а на пенсии – 585 миллиардов крон.

В то же время беженцы помогают зарабатывать государству не только посредством налогов. Дело в том, что они помогают решить многолетнюю потребность в рабочей силе. Больше украинцев работает в сфере производства и строительства. Таким образом, беженцы заполняют вакансии, какие чехи часто не желают обнимать.

При этом количество занятых украинцев постоянно растет: в 2025 году насчитывается 150 тысяч.